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  • Presidente da Caixa, Pedro Guimarães testa positivo para a Covid-19
Comitiva de Bolsonaro

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães testa positivo para a Covid-19

Ele integrou a comitiva que acompanhou Bolsonaro a Nova York. Guimarães disse que vai cumprir quarentena e está sem sintomas

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 18:53

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 set 2021 às 18:53
Pedro Guimarães, presidente da Caixa
Pedro Guimarães, presidente da Caixa Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que também integrou a comitiva presidencial à 76ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, confirmou que testou positivo para a Vovid-19. Guimarães informou que está assintomático e que permanecerá trabalhando em casa.
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o deputado federal e filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), também testaram positivo.
Outros três ministros que também integraram a comitiva presidencial informaram hoje que testaram negativo para a Covid-19. 
Pelas redes sociais, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; o ministro do Turismo, Gilson Machado, e o ministro da Justiça, Anderson Torres, confirmaram que não foram infectados. 
Mais cedo, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República confirmou que o presidente Jair Bolsonaro também testou negativo. O exame foi realizado na manhã de hoje (26), no Palácio da Alvorada.

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