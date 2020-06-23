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Pandemia no ES

Linhares tem mais duas mortes por Covid-19 confirmadas em 24h

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, um idoso de 98 anos e uma mulher de 58 faleceram em Linhares em decorrência da doença na madrugada desta terça-feira (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 13:44

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 13:44

22/04/20 - Linhares - Comércio de Linhares vai funcionar em dois turnos para evitar aglomerações
Linhares, no Norte do Estado, contabiliza 1.093 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
A Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, no Norte do Espírito Santo, confirmou na manhã desta terça-feira (23) mais dois óbitos em decorrência do novo coronavírus. Incluindo esses novos registros, o município já contabiliza 26 mortes pela Covid-19.
De acordo com a nota divulgada pela prefeitura, as vítimas são um idoso de 98 anos e uma mulher de 58 anos. Os dois pacientes estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Linhares (HGL), onde faleceram durante a madrugada desta terça-feira (23).
Conforme determina o Ministério da Saúde, as famílias foram orientadas pelas equipes de saúde do município a realizarem o sepultamento das vítimas da Covid-19 sem a realização de velórios, evitando assim novas contaminações pela doença.

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Com mais duas mortes, Aracruz confirma 25 vítimas da Covid-19

Linhares contabiliza 1.093 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do boletim divulgado nesta segunda-feira (22). Desse total, 351 pacientes já são considerados curados clinicamente.

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