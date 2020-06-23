Linhares tem mais duas mortes por Covid-19 confirmadas em 24h

A Secretaria Municipal de Saúde de Linhares, no Norte do Espírito Santo, confirmou na manhã desta terça-feira (23) mais dois óbitos em decorrência do novo coronavírus. Incluindo esses novos registros, o município já contabiliza 26 mortes pela Covid-19.
De acordo com a nota divulgada pela prefeitura, as vítimas são um idoso de 98 anos e uma mulher de 58 anos. Os dois pacientes estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Linhares (HGL), onde faleceram durante a madrugada desta terça-feira (23).
Conforme determina o Ministério da Saúde, as famílias foram orientadas pelas equipes de saúde do município a realizarem o sepultamento das vítimas da Covid-19 sem a realização de velórios, evitando assim novas contaminações pela doença.
Linhares contabiliza 1.093 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados do boletim divulgado nesta segunda-feira (22). Desse total, 351 pacientes já são considerados curados clinicamente.