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Carinho e atenção

Lindão, cãozinho "Brad Pitt" ajuda no tratamento de câncer do tutor no ES

O cachorrinho da raça yorkshire e com nome de artista famoso foi levado ao hospital para um reencontro com o próprio dono, o aposentado João Walter Ribeiro; confira como foi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2022 às 15:15

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 15:15

Aposentado recebe visita de pet durante internação em Vitória
Brad Pitt, é um cãozinho da raça yorkshire e ajuda no tratamento de câncer do próprio dono, o aposentado, João Walter Ribeiro Crédito: Divulgação | Vitória Apart Hospital
Um aposentado de 59 anos que trata um câncer desde 2018 recebeu, nesta quinta-feira (20), uma visita um tanto quanto especial no hospital em que está internado em Vitória. "Brad Pitt", o cão da família que tem nome de artista e é tratado como um filho, foi ao local para visitar o tutor, João Walter Ribeiro. Os dois não se viam há 20 dias.
Brad, como é chamado pelos íntimos, chegou ao hospital por volta das 11h e ficou mais de uma hora ao lado de João Walter no quarto.
Segundo a filha do aposentado, Victoria de Oliveira Ribeiro, os dois estão sempre na companhia um do outro, o que tem sido mais difícil durante o tratamento médico.
"O Brad sempre está onde o meu pai está. No começo do tratamento, meu pai ia para a quimioterapia e o Brad ficava comigo no carro. Agora tem 20 dias que o meu pai está internado. Eles estavam com muita saudade um do outro. Meu pai ficou muito feliz com a visita"
Victoria de Oliveira Ribeiro - Filha do aposentado
O aposentado foi diagnosticado com câncer no esôfago em 2018, mas teve uma piora no quadro em 2022, quando a doença se espalhou para o fígado, pulmão, ossos e cérebro.
Aposentado recebe visita de pet durante internação em Vitória
Brad Pitt é fiel companheiro do aposentado. O dono e o animal não se viam há cerca de 20 dias Crédito: Divulgação | Vitória Apart Hospital
O psicólogo Heitor José Folador Dominicini, que acompanha o paciente, explica que a visita do animal de estimação tem função terapêutica para pacientes como o João.
“Ele já fez rádio, quimioterapia e cirurgia. Hoje está com a mobilidade muito comprometida, sente muitas dores e fica muito acamado. A visita do cachorrinho traz um conforto, possibilita o resgate dos laços de fora do hospital, ajuda no alívio da ansiedade, porque é quase como se fosse um filho”, esclarece.

PROTOCOLO PARA PETS

O protocolo de visita pet existe no Vitória Apart Hospital desde 2017, pioneiro no Estado do Espírito Santo. A visita exige alguns critérios de autorização, como o comportamento dócil do animal com outras pessoas e o tempo de internação do paciente.
Segundo a responsável pelo protocolo no hospital, a psicóloga Julia Marcarine Arruda, o objetivo é proporcionar uma experiência individualizada e humanizada durante o processo da internação "Receber a visita do animal de estimação pode ajudar a atenuar sentimentos de isolamento, reduzir o impacto e estresse gerados pelo adoecimento/hospitalização, aliviar o sofrimento e estimular a troca de carinho", afirma a psicóloga do Vitória Apart Hospital.

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