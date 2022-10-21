Lindão, cãozinho "Brad Pitt" ajuda no tratamento de câncer do tutor no ES

Brad Pitt, é um cãozinho da raça yorkshire e ajuda no tratamento de câncer do próprio dono, o aposentado, João Walter Ribeiro Crédito: Divulgação | Vitória Apart Hospital

Um aposentado de 59 anos que trata um câncer desde 2018 recebeu, nesta quinta-feira (20), uma visita um tanto quanto especial no hospital em que está internado em Vitória . "Brad Pitt", o cão da família que tem nome de artista e é tratado como um filho, foi ao local para visitar o tutor, João Walter Ribeiro. Os dois não se viam há 20 dias.

Brad, como é chamado pelos íntimos, chegou ao hospital por volta das 11h e ficou mais de uma hora ao lado de João Walter no quarto.

Segundo a filha do aposentado, Victoria de Oliveira Ribeiro, os dois estão sempre na companhia um do outro, o que tem sido mais difícil durante o tratamento médico.

"O Brad sempre está onde o meu pai está. No começo do tratamento, meu pai ia para a quimioterapia e o Brad ficava comigo no carro. Agora tem 20 dias que o meu pai está internado. Eles estavam com muita saudade um do outro. Meu pai ficou muito feliz com a visita" Victoria de Oliveira Ribeiro - Filha do aposentado

O aposentado foi diagnosticado com câncer no esôfago em 2018, mas teve uma piora no quadro em 2022, quando a doença se espalhou para o fígado, pulmão, ossos e cérebro.

Brad Pitt é fiel companheiro do aposentado. O dono e o animal não se viam há cerca de 20 dias Crédito: Divulgação | Vitória Apart Hospital

O psicólogo Heitor José Folador Dominicini, que acompanha o paciente, explica que a visita do animal de estimação tem função terapêutica para pacientes como o João.

“Ele já fez rádio, quimioterapia e cirurgia. Hoje está com a mobilidade muito comprometida, sente muitas dores e fica muito acamado. A visita do cachorrinho traz um conforto, possibilita o resgate dos laços de fora do hospital, ajuda no alívio da ansiedade, porque é quase como se fosse um filho”, esclarece.

PROTOCOLO PARA PETS

O protocolo de visita pet existe no Vitória Apart Hospital desde 2017, pioneiro no Estado do Espírito Santo. A visita exige alguns critérios de autorização, como o comportamento dócil do animal com outras pessoas e o tempo de internação do paciente.