Leque, água de graça e até caminhão-pipa ajudam a driblar o calor de foliões

Banho de mangueira, leque e muita água mineral. Essas foram algumas das alternativas encontradas por foliões para aliviar o calorão durante o desfile dos blocos no Centro de Vitória nesta segunda (12). O carro-pipa que estava sendo disponibilizado pela Prefeitura de Vitória foi acionado para jogar água nos foliões que estavam na concentração do bloco Vai que Gama, na Rua Gama Rosa, nesta segunda (12).
Há também quem tenha optado por outras maneiras de se refrescar, sem precisar se molhar. A professora de História Camila Pinheiro Rizo levou um leque para curtir o carnaval no Centro e também garante que está bebendo muita água no percurso dos blocos.
"Estou tomando muita água mineral, intercalando com uma cervejinha, claro. Trouxe um leque e vim de roupa bem leve, porque o calor está muito forte no carnaval de Centro. Estou curtindo os blocos desde quinta e vou até amanhã no Amigos da Onça", conta.
E como beber água é indispensável na folia, a Prefeitura de Vitória e entidades sindicais também montaram pontos de hidratação no Centro de Vitória. Por lá, os foliões podem encher suas garrafinhas de água de graça.
O ponto de hidratação da administração municipal fica na Praça Getúlio Vargas e conta com seis bebedouros com quatro torneiras cada um deles para fornecer água aos participantes. "É aconselhável que os foliões tragam seus próprios recipientes. Além disso, dois caminhões-pipa foram disponibilizados para aliviar o calor durante o evento", informa a a prefeitura.
Já no número 111 da Rua Gama Rosa, os foliões terão acesso gratuito a água filtrada em um bebedouro que instalado na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindipúblicos), em uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo (Sindaema). O bebedouro fica no local até terça-feira (13).