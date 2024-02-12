Leque, água de graça e até caminhão-pipa ajudam a driblar o calor de foliões

A professora de História Camila Pinheiro Rizo levou um leque para curtir o carnaval no Centro Crédito: Vitor Jubini

Há também quem tenha optado por outras maneiras de se refrescar, sem precisar se molhar. A professora de História Camila Pinheiro Rizo levou um leque para curtir o carnaval no Centro e também garante que está bebendo muita água no percurso dos blocos.

"Estou tomando muita água mineral, intercalando com uma cervejinha, claro. Trouxe um leque e vim de roupa bem leve, porque o calor está muito forte no carnaval de Centro. Estou curtindo os blocos desde quinta e vou até amanhã no Amigos da Onça", conta.

E como beber água é indispensável na folia, a Prefeitura de Vitória e entidades sindicais também montaram pontos de hidratação no Centro de Vitória. Por lá, os foliões podem encher suas garrafinhas de água de graça.

O ponto de hidratação da administração municipal fica na Praça Getúlio Vargas e conta com seis bebedouros com quatro torneiras cada um deles para fornecer água aos participantes. "É aconselhável que os foliões tragam seus próprios recipientes. Além disso, dois caminhões-pipa foram disponibilizados para aliviar o calor durante o evento", informa a a prefeitura.

Já no número 111 da Rua Gama Rosa, os foliões terão acesso gratuito a água filtrada em um bebedouro que instalado na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindipúblicos), em uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo (Sindaema). O bebedouro fica no local até terça-feira (13).