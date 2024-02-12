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Carnaval de Vitória

Leque, água de graça e até caminhão-pipa ajudam a driblar o calor de foliões

Calorão não deu trégua nesta segunda de carnaval e, com isso, foliões buscaram alternativas para curtir os blocos no Centro de Vitória com mais conforto

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2024 às 18:30
Leque ajuda a aliviar calor no Centro de Vitória
A professora de História Camila Pinheiro Rizo levou um leque para curtir o carnaval no Centro Crédito: Vitor Jubini
Banho de mangueira, leque e muita água mineral. Essas foram algumas das alternativas encontradas por foliões para aliviar o calorão durante o desfile dos blocos no Centro de Vitória nesta segunda (12). O carro-pipa que estava sendo disponibilizado pela Prefeitura de Vitória foi acionado para jogar água nos foliões que estavam na concentração do bloco Vai que Gama, na Rua Gama Rosa, nesta segunda (12).
Há também quem tenha optado por outras maneiras de se refrescar, sem precisar se molhar. A professora de História Camila Pinheiro Rizo levou um leque para curtir o carnaval no Centro e também garante que está bebendo muita água no percurso dos blocos.
"Estou tomando muita água mineral, intercalando com uma cervejinha, claro. Trouxe um leque e vim de roupa bem leve, porque o calor está muito forte no carnaval de Centro. Estou curtindo os blocos desde quinta e vou até amanhã no Amigos da Onça", conta.
E como beber água é indispensável na folia, a Prefeitura de Vitória e entidades sindicais também montaram pontos de hidratação no Centro de Vitória.  Por lá, os foliões podem encher suas garrafinhas de água de graça.
O ponto de hidratação da administração municipal fica na Praça Getúlio Vargas e conta com seis bebedouros com quatro torneiras cada um deles para fornecer água aos participantes. "É aconselhável que os foliões tragam seus próprios recipientes. Além disso, dois caminhões-pipa foram disponibilizados para aliviar o calor durante o evento", informa a a prefeitura.
Já no número 111 da Rua Gama Rosa, os foliões terão acesso gratuito a água filtrada em um bebedouro que instalado na sede do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindipúblicos), em uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo (Sindaema). O bebedouro fica no local até terça-feira (13).

Foliões se refrescam durante carnaval no Centro de Vitória

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