Leilão on-line tem carros a partir de R$ 3,2 mil no Espírito Santo

Governo do ES oferta carros a partir de R$ 3,2 mil em leilão on-line. Crédito: Divulgação/Seger

O leilão reúne 97 lotes, a maioria composta por automóveis. Entre os modelos ofertados estão: Fiat Palio Fire, Ford Transit Diesel, Ford Fiesta Sedan, Ford Focus, Ford Ranger, Ford Ecosport XL 1.6, Volkswagen Gol, GM Vectra, Astra Sedan, Honda/XRE 300 e Yamaha/Lander XTZ250.

O lote de carro com menor lance é o de 36, no valor inicial de R$ 3.200, composto por um Ford Fiesta 1.6 Flex. Já o lote de moto com menor lance é o 70, no valor inicial de R$ 2.200, composto por uma Honda CG 125 Titan KS.

Estão aptas a participar dos leilões pessoas físicas e jurídicas, com exceção dos parentes do leiloeiro e da comissão de leilões.

A visitação dos bens ofertados poderá ser realizada entre os dias 21 e 25, das 9h às 15h, no pátio da Seger, na Rua Bahia, 14, no bairro Jardim América, em Cariacica. Não é necessário agendamento, mas o uso de máscara de proteção é obrigatório.