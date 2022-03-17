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97 lotes

Leilão on-line tem carros a partir de R$ 3,2 mil no Espírito Santo

Lances virtuais podem ser registrados até 9h do dia 26
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2022 às 11:46

Publicado em 17 de Março de 2022 às 11:46

Está no ar o leilão on-line de carros, motos e bens ociosos, promovido pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) do Espírito Santo. O acesso é realizado exclusivamente pelo site www.vixleiloes.com.br. Os lances virtuais podem ser registrados até 9h do dia 26.
Governo do ES oferta carros a partir de R$ 3,2 mil em leilão on-line.
Governo do ES oferta carros a partir de R$ 3,2 mil em leilão on-line. Crédito: Divulgação/Seger
O leilão reúne 97 lotes, a maioria composta por automóveis. Entre os modelos ofertados estão: Fiat Palio Fire, Ford Transit Diesel, Ford Fiesta Sedan, Ford Focus, Ford Ranger, Ford Ecosport XL 1.6, Volkswagen Gol, GM Vectra, Astra Sedan, Honda/XRE 300 e Yamaha/Lander XTZ250.
O lote de carro com menor lance é o de 36, no valor inicial de R$ 3.200, composto por um Ford Fiesta 1.6 Flex. Já o lote de moto com menor lance é o 70, no valor inicial de R$ 2.200, composto por uma Honda CG 125 Titan KS.
Estão aptas a participar dos leilões pessoas físicas e jurídicas, com exceção dos parentes do leiloeiro e da comissão de leilões.
A visitação dos bens ofertados poderá ser realizada entre os dias 21 e 25, das 9h às 15h, no pátio da Seger, na Rua Bahia, 14, no bairro Jardim América, em Cariacica. Não é necessário agendamento, mas o uso de máscara de proteção é obrigatório.
Com informações do G1 ES.

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