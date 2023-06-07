Jovem resgatada em buraco recebe alta em Cachoeiro

Maria Cristina se formou em chefe de cozinha em 2022 e está planejando retomar Crédito: Arquivo pessoal

Maria Cristina Simões Ferreira e Penha, 22 anos, resgatada pelo Corpo de Bombeiros dentro de um buraco em um terreno no bairro Gilberto Machado, no dia 28 de maio, Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Estado, recebeu alta no último sábado (3), sete dias depois de ter dado entrada em um hospital do município. A jovem passou 36 horas presa dentro da valeta.

A informação foi confirmada à reportagem pelo pai de Maria Cristina, Carlos Onofre. Ele disse que a filha já está em casa e bem.

Ainda internada, dois dias depois do acidente, Maria Cristina, de acordo com o pai em entrevista na ocasião, disse que ela havia retomado planos, já que se formou em Gastronomia em 2022.

"Ela voltou a fazer planos. Psicologicamente está se equilibrando. Ela se formou em chefe de cozinha ano passado e está planejando retomar", disse à época.

Relembre o caso

Maria Cristina saiu de casa na noite do dia 26 de maio, por volta das 21 horas. A família percebeu que ela não tinha levado nem celular, nem dinheiro, e mobilizou a polícia e a comunidade com pedidos de socorro em aplicativos de mensagens e nas redes sociais. Dois dias depois, a manhã do dia 28 de maio, a jovem foi encontrada por um morador, que ouviu pedidos de socorro. Em seguida, os Bombeiros foram acionados.

O buraco onde a jovem Maria Cristina Simões Ferreira e Penha, de 22 anos, foi encontrada caída, fica entre um matagal e uma construção. De acordo com os Bombeiros , a valeta fica perto da casa da jovem e tem cerca de 60 centímetros de diâmetro.

Durante a ocorrência, a equipe dos Bombeiros que realizou o resgate de Maria Cristina, teve que quebrar a parede de uma casa que fica ao lado do barranco. De acordo com a corporação, esse procedimento é padrão em resgates que envolvem estrutura colapsada.