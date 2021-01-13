Jovem de 17 anos morre afogado na Baía de Vitória

Um jovem de 17 anos morreu afogado na Baía de Vitória, na região do bairro Grande Vitória, na Capital, na tarde desta quarta-feira (13). O Corpo de Bombeiros afirmou que a equipe de mergulho foi acionada, mas já encontrou o rapaz sem vida.
Ainda de acordo com os Bombeiros, uma pessoa ligou para a corporação informando que várias crianças teriam pulado na água e, minutos depois, começaram a pedir por socorro, alegando que uma delas havia se afogado. A equipe de mergulho realizou buscas no local e encontrou o jovem morto.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada e que as equipes estão no local.