Bairro Grande Vitória

Jovem de 17 anos morre afogado na Baía de Vitória

O Corpo de Bombeiros informou que uma pessoa solicitou apoio da corporação dizendo que viu crianças pulando na baía e depois pedindo socorro
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

13 jan 2021 às 18:12

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 18:12

Corpo foi encontrado na Baía de Vitória, no bairro Grande Vitória, nesta quarta-feira (13)
Um jovem de 17 anos morreu afogado na Baía de Vitória, na tarde desta quarta-feira (13) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um jovem de 17 anos morreu afogado na Baía de Vitória, na região do bairro Grande Vitória, na Capital, na tarde desta quarta-feira (13). O Corpo de Bombeiros afirmou que a equipe de mergulho foi acionada, mas já encontrou o rapaz sem vida.
Ainda de acordo com os Bombeiros, uma pessoa ligou para a corporação informando que várias crianças teriam pulado na água e, minutos depois, começaram a pedir por socorro, alegando que uma delas havia se afogado. A equipe de mergulho realizou buscas no local e encontrou o jovem morto.
Polícia Civil informou que a perícia foi acionada e que as equipes estão no local.
Corpo foi encontrado na Baía de Vitória, no bairro Grande Vitória, nesta quarta-feira (13)
O corpo do jovem foi encontrado na Baía de Vitória, na região do bairro Grande Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

