Todo começo de ano, os brasileiros já esperam a chegada dos boletos de cobrança de impostos e outras despesas recorrentes do período. Em breve, os capixabas já devem começar a receber os carnês para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2023.

O imposto pode ser pago de forma parcelada ou em cota única. Em alguns municípios, o desconto para quem paga em cota única pode chegar a até 20%.

Em algumas cidades, há condições especiais para alguns moradores: imóveis localizado em ruas sem pavimentação têm direito a isenção da cobrança, por exemplo.

Em Viana, os desabrigados pelas chuvas que atingiram o município no início de dezembro estão isentos de pagar o IPTU em 2023.

Your browser does not support the audio element. IPTU 2023: descontos de até 20% em cota única nas prefeituras da Grande Vitória

Vista aérea de Vitória e Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

Aposentados e moradores de ruas sem pavimentação, também podem solicitar desconto ou isenção, dependendo do município.

Confira o calendário e as condições especiais nas cidades da Grande Vitória.

Prefeitura de Vitória

Em Vitória, o IPTU pode ser pago em cota única com desconto de 8% até o dia 20 de março. O IPTU com o valor até R$ 100 é parcelado em cinco cotas. Acima desse valor, o imposto pode ser pago em até 10 vezes.

Caso o contribuinte deixe de pagar uma parcela, ele poderá fazê-lo ainda até o último dia útil bancário, do ano corrente. Do contrário, seu débito será inscrito em dívida ativa.

O contribuinte que não receber ou que perder o carnê do IPTU pode requerer uma segunda via pela internet.

Calendário IPTU Vitória ► Desconto de 8% no pagamento em cota única até dia 20 de março

► 1ª cota (ou cota única): 20/03/2023

► 2ª parcela: 20/04/2023

► 3ª parcela: 22/05/2023

► 4ª parcela: 20/06/2023

► 5ª parcela: 20/07/2023

► 6ª parcela: 21/08/2023

► 7ª parcela: 20/09/2023

► 8ª parcela: 23/10/2023

► 9ª parcela: 20/11/2023

► 10ª parcela: 20/12/2023





No caso de imóveis alugados, a prefeitura explica que, como o IPTU é uma dívida sobre a propriedade do imóvel, trata-se de uma dívida do locador.

No entanto, a legislação permite que o proprietário do imóvel negocie os encargos que deverão ser pagos pelo inquilino durante o período de ocupação do imóvel.

Prefeitura de Vila Velha

Em Vila Velha, moradores poderão quitar o IPTU em cota única com 8% de desconto até o dia 10 de abril. O pagamento do imposto também poderá ser dividido em até seis parcelas, porém sem desconto.

Calendário IPTU Vila Velha ► Desconto de 8% no pagamento em cota única até dia 10 de abril

► 1ª cota (ou cota única): 10/04/2023

► 2ª parcela: 10/05/2023

► 3ª parcela: 12/06/2023

► 4ª parcela: 10/07/2023

► 5ª parcela: 10/08/2023

► 6ª parcela: 11/09/2023





Para os contribuinte que quiserem adiantar o pagamento, o boleto de IPTU e taxa de lixo estará disponível a partir do dia 6 de janeiro no site ou na sede da prefeitura, localizada na avenida Santa Leopoldina, na Praia de Itaparica.

Prefeitura da Serra

O contribuinte que pagar em cota única terá um desconto de 10% sobre o valor do IPTU e Taxas de Serviços Públicos até o dia 17 de abril. O pagamento, sem o desconto, poderá ser parcelado em até seis vezes.

Calendário IPTU Serra ► Desconto de 10% no pagamento em cota única até dia 17 de abril

► 1ª parcela (ou cota única): 17/04/2023

► 2ª parcela: 16/05/2023

► 3ª parcela: 16/06/2023

► 4ª parcela: 17/07/2023

► 5ª parcela: 15/08/2023

► 6ª parcela: 15/09/2023

Caso o valor total do tributo seja superior a R$ 3.500, o pagamento poderá ser parcelado em oito parcelas. Neste caso, a sétima e a oitava parcelas vencem nos dias 16 de outubro e no dia 16 de novembro de 2023, respectivamente.

Segundo a prefeitura, aposentados e pensionistas têm direito à isenção do IPTU, desde que tenham renda de até três salários mínimos por mês e residam em imóvel próprio com valor de no máximo R$ 129.465,00

Os pedidos de isenção devem ser solicitados anualmente pelo site da prefeitura da Serra por meio do menu “Serviços Digitais”.

Após fazer o cadastro, o contribuinte deve acessar o campo “Iniciar processo eletrônico”, e, em seguida, abrir o menu “Solicitações de IPTU” e escolher a opção “Isenção de imposto para aposentados e pensionistas”.

Outra opção para solicitação é encaminhar a documentação para o e-mail [email protected]

Os telefones para tirar dúvidas são: (27) 99686-4220, que responde pelo WhatsApp, além dos números 3291-2104 e 3291-2128.

Prefeitura de Cariacica

De acordo com a prefeitura, o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos (TCRS) para o ano de 2023 podem ser pagos em cota única, com 10% de desconto, até o dia 10 de abril, ou parcelados em até oito vezes.

Calendário IPTU Cariacica ► Desconto de 10% no pagamento em cota única até dia 10 de abril

► 1ª parcela (ou cota única): 10/4/2023

► 2ª parcela: 10/5/2023

► 3ª parcela: 10/6/2023

► 4ª parcela: 10/7/2023

► 5ª parcela: 10/8/2023

► 6ª parcela: 10/9/2023

► 7ª parcela: 10/10/2023

► 8ª parcela: 10/11/2023

Prefeitura de Guarapari

De acordo com a prefeitura de Guarapari, o valor do IPTU tem 20% de desconto para quem pagar em cota única até 31 de janeiro, ou 10% para quem pagar até 28 de fevereiro.

Em março permanece o valor integral à vista ou o contribuinte pode parcelar em 8 vezes, com vencimento da primeira parcela em 31 de março.

Também há a possibilidade de parcelamento em até oito vezes com vencimento da primeira parcela no dia 31 de março. Os carnês são enviados via Correios. A guia de pagamento também pode ser impressa através do site da prefeitura

Calendário IPTU Guarapari ► Desconto de 20% no pagamento em cota única até dia 31 de janeiro

► Desconto de 10% no pagamento em cota única até dia 28 de fevereiro

► 1ª parcela (ou cota única sem desconto): 31/03/2023

► 2ª parcela: 31/04/2023

► 3ª parcela: 31/05/2023

► 4ª parcela: 31/06/2023

► 5ª parcela:31/07/2023

► 6ª parcela: 31/08/2023

► 7ª parcela: 31/09/2023

► 8ª parcela: 31/10/2023



Prefeitura de Viana

Em Viana, os contribuintes que optarem em realizar o pagamento do carnê em cota única receberão um desconto de 10% até o dia 10 de abril, ou 5% até o dia 10 de maio.

Também há a possibilidade de parcelar em até seis vezes.

Os desabrigados pelas chuvas que atingiram o município no início de dezembro estão isentos de pagar o IPTU em 2023.