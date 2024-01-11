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Inteligência artificial e robôs vão combater vazamento de água na Grande Vitória

Com investimento de R$ 150 milhões, ferramentas identificam pontos que precisam de reparo ou troca, sem a necessidade de buracos abertos no asfalto
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

11 jan 2024 às 14:10

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 14:10

Espírito Santo agora tem novos recursos para a prevenção de vazamentos e substituição nas tubulações de água e esgoto administradas pela Cesan no Estado. Com investimento de R$ 150 milhões, as ferramentas contam com auxílio de inteligência artificial para identificar pontos que precisam de reparo ou troca, sem a necessidade de buracos abertos no asfalto.
Na manhã desta quinta-feira (11), o governador Renato Casagrande (PSB), anunciou a ordem de serviço para início das manutenções na Avenida Vitória e na Avenida Leitão da Silva, ambas na Capital.
De acordo com o governador, os locais foram escolhidos por contarem com encanamentos antigas que carecem de manutenção. "Contamos agora com uma tecnologia não destrutiva para a troca ou manutenção de tubulações com um método não destrutivo, sem transtorno nas vias do Estado. [Essa inovação] reduz transtornos e também reduz as perdas de recursos no Estado."
Inteligência artificial e robôs vão combater vazamento de água na Grande Vitória
Tecnologia faz o uso de robôs para avaliação dos danos
Tecnologia faz o uso de robôs para avaliação dos danos Crédito: João Barbosa
Com tecnologia europeia e operação auxiliada por uma empresa de São Paulo, as novas ferramentas têm garantia média de 50 anos após as intervenções, que contam, ainda, com o uso de um robô que identifica os pontos críticos abaixo do solo.
De acordo com Munir Abud, diretor-presidente da Cesan, o Espírito Santo agora conta com o maior contrato de operações não destrutivas do Brasil.
"Teremos operações com cada vez menos impactos invasivos para a sociedade. O método aqui aplicado é utilizado pelas melhores companhias de saneamento do mundo. Já na próxima semana estaremos iniciando as obras na Leitão da Silva e na Avenida Vitória", anunciou Munir.
De acordo com o gestor da Cesan, como a operação não necessita de grandes intervenções no trânsito, as obras poderão ser realizadas a qualquer momento do dia.
Após as primeiras obras em Vitória, as demais cidades da Região Metropolitana passarão por avaliação das tubulações para que as próximas intervenções sejam anunciadas.

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