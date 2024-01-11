Inteligência artificial e robôs vão combater vazamento de água na Grande Vitória

De acordo com o governador, os locais foram escolhidos por contarem com encanamentos antigas que carecem de manutenção. "Contamos agora com uma tecnologia não destrutiva para a troca ou manutenção de tubulações com um método não destrutivo, sem transtorno nas vias do Estado. [Essa inovação] reduz transtornos e também reduz as perdas de recursos no Estado."