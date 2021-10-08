Inscrições para auxílio de inclusão digital da Ufes terminam neste domingo (10)

Mural no campus da UFES em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini

Termina neste domingo (10) as inscrições para o Auxílio Emergencial de Inclusão e Acessibilidade Digital- EAD oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) . O benefício é concedido a estudantes e contempla três modalidades: internet, equipamento e acessibilidade.

Para se inscrever, o aluno precisa ter ingressado em 2021 nos cursos à distância e ter renda familiar per capita (por pessoa) de até um salário mínimo e meio. Além disso, é necessário que ele não tenha equipamento de informática e/ou acesso a serviço de internet e/ou dispositivo de equipamento de tecnologia assistiva.

O objetivo das inscrições é identificar a demanda existente na universidade e oportunizar estratégias e ações de inclusão digital aos estudantes. Elas podem ser feitas clicando aqui.

CONFIRA OS AUXÍLIOS

O auxílio digital foi criado em 2020 devido à pandemia de Covid-19, que levou a Ufes a adotar o ensino remoto.

Auxílio internet: Destinado a viabilizar acesso a serviços de internet na forma de fornecimento de pacote de dados móveis com capacidade de 20 GB. É concedido a estudantes que não possuem acesso à internet ou tenham limitações para sua utilização. i

Auxílio equipamento: Concedido na forma de empréstimo, no regime de comodato, preferencialmente, ou de doação de equipamentos usados em bom estado (notebook ou desktop). Havendo condições orçamentárias, pode ser oferecido na forma de auxílio pecuniário (financeiro) ao estudante, destinado a viabilizar a aquisição de notebook ou desktop.