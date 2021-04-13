Influenza: veja onde e como ser vacinado contra a gripe na Grande Vitória

GUARAPARI

A vacinação terá início na próxima quinta-feira (15). As vagas serão agendadas pelo site da própria prefeitura. Os locais e quantidade de vacinas não foram informados.

Em Cariacica, a primeira etapa da imunização acontece a partir desta quarta-feira (14). A vacinação será realizada das 8h às 12h, em 17 unidades de saúde.Para ser imunizado não é necessário agendamento prévio, basta comparecer a uma das unidades, entre 8h e 12h, portando um documento com foto e o cartão de vacinação. Locais onde serão aplicadas as doses: Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Porto de Santana, Nova Brasília, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-Sede, Santa Fé, Santa Bárbara, Itaquari, Bela Aurora, Rio Marinho, Novo Brasil, Jardim Botânico, Bela Vista, Mucuri, Oriente, São Francisco, Vila Graúna e Flexal II.

Na Capital, a imunização começou nesta segunda-feira (12). O agendamento foi aberto no último sábado (10) e ainda pode ser realizado de forma on-line, no site da prefeitura. A vacinação vai até a próxima sexta-feira (16) nas unidades de saúde dos bairros Grande Vitória, Santo Antônio, Itararé, Conquista, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Maria Ortiz, Forte São João, Fonte Grande, São Cristóvão, Santa Martha, Resistência, Consolação, Conquista, Santo André, Ilha das Caieiras, Andorinhas, Jabour, Santa Luiza, Praia do Suá, Maruípe, Ilha de Santa Maria e Vitória.

A Secretaria de Saúde da Serra (Sesa) informa as vagas já estão abertas e serão preenchidas por meio do agendamento on-line, pelo site da prefeitura. Ao longo da semana, novas vagas serão abertas, de forma escalonada, par evitar aglomeração. A vacinação acontecerá nas unidades de Saúde de Carapina Grande, Planalto, Nova Carapina I e II, Jardim Carapina, Campinho da Serra, José de Anchieta, Barcelona, São Marcos, Vista da Serra, Oceania, Parque Residencial Laranjeiras, Chácara Parreiral, Manoel Plaza, Carapebus, Taquara I e II, Central Carapina, Porto Canoa, Pitanga, Jardim Tropical, André Carloni, Manguinhos, São Diogo, Eldorado, Laranjeiras Velha, Bairro de Fátima, Cidade Continental, Vila Nova de Colares, Planalto Serrano A e Nova Almeida. Também haverá vacinação nas Unidades Regionais de Jacaraípe, Feu Rosa, Serra Sede, Serra Dourada, Novo Horizonte e Boa Vista.