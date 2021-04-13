Influenza: veja onde e como ser vacinado contra a gripe na Grande Vitória

A Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe Influenza teve início e os municípios da Grande Vitória já começaram a divulgar as vagas abertas para a imunização. Nesta primeira fase, os grupos prioritários são crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas (mães no pós-parto até 45 dias).
As vacinas são produzidas pelo Instituto Butantan e o objetivo é imunizar 79,9 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde.
Vacinação da Influenza - saiba onde e como ser vacinado contra a gripe na Grande Vitória
Diferente de outros anos, a vacinação contra a gripe não teve início com os idosos por conta da campanha de imunização contra a Covid-19, que tem esse público-alvo como prioritário. Segundo o Ministérioda Saúde, é importante respeitar o intervalo de no mínimo 14 dias entre as vacinas da Influenza e da Covid-19.
GUARAPARI
A vacinação terá início na próxima quinta-feira (15). As vagas serão agendadas pelo site da própria prefeitura. Os locais e quantidade de vacinas não foram informados.
Em Cariacica, a primeira etapa da imunização acontece a partir desta quarta-feira (14). A vacinação será realizada das 8h às 12h, em 17 unidades de saúde.Para ser imunizado não é necessário agendamento prévio, basta comparecer a uma das unidades, entre 8h e 12h, portando um documento com foto e o cartão de vacinação. Locais onde serão aplicadas as doses: Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Porto de Santana, Nova Brasília, Nova Rosa da Penha II, Cariacica-Sede, Santa Fé, Santa Bárbara, Itaquari, Bela Aurora, Rio Marinho, Novo Brasil, Jardim Botânico, Bela Vista, Mucuri, Oriente, São Francisco, Vila Graúna e Flexal II.
Na Capital, a imunização começou nesta segunda-feira (12). O agendamento foi aberto no último sábado (10) e ainda pode ser realizado de forma on-line, no site da prefeitura. A vacinação vai até a próxima sexta-feira (16) nas unidades de saúde dos bairros Grande Vitória, Santo Antônio, Itararé, Conquista, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Maria Ortiz, Forte São João, Fonte Grande, São Cristóvão, Santa Martha, Resistência, Consolação, Conquista, Santo André, Ilha das Caieiras, Andorinhas, Jabour, Santa Luiza, Praia do Suá, Maruípe, Ilha de Santa Maria e Vitória.
A Secretaria de Saúde da Serra (Sesa) informa as vagas já estão abertas e serão preenchidas por meio do agendamento on-line, pelo site da prefeitura. Ao longo da semana, novas vagas serão abertas, de forma escalonada, par evitar aglomeração. A vacinação acontecerá nas unidades de Saúde de Carapina Grande, Planalto, Nova Carapina I e II, Jardim Carapina, Campinho da Serra, José de Anchieta, Barcelona, São Marcos, Vista da Serra, Oceania, Parque Residencial Laranjeiras, Chácara Parreiral, Manoel Plaza, Carapebus, Taquara I e II, Central Carapina, Porto Canoa, Pitanga, Jardim Tropical, André Carloni, Manguinhos, São Diogo, Eldorado, Laranjeiras Velha, Bairro de Fátima, Cidade Continental, Vila Nova de Colares, Planalto Serrano A e Nova Almeida. Também haverá vacinação nas Unidades Regionais de Jacaraípe, Feu Rosa, Serra Sede, Serra Dourada, Novo Horizonte e Boa Vista.
A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) iniciou a campanha nesta terça-feira (13). A vacinação acontecerá no período da manhã, de 7h30 às 11h30. Não será necessário o agendamento. É preciso estar munido do cartão de vacina, documento de identidade e o cartão SUS. A Semsa reforça com a população que não há necessidade de passar a noite na fila ou chegar muito cedo, pois há garantia de vacinação de todo o público prioritário da campanha.
CAMPANHA NACIONAL
A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2021 ocorrerá entre 12 de abril e 9 de julho e será dividida em três etapas.
A primeira etapa será entre 12 de abril e 10 de maio. Nela, serão imunizadas crianças de seis meses a menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas e indígenas. Os trabalhadores da saúde serão imunizados a partir de 19 de abril.
A segunda etapa terá início no dia 11 de maio e seguirá até o dia 8 de junho, e serão vacinados idosos e professores.
Na terceira etapa, de 9 de junho a 9 de julho, serão vacinadas pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.