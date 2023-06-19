Influencer queimada em acidente durante churrasco no ES sai da UTI

A influencer Larissa Piona Pagung, de 27 anos, que sofreu queimaduras graves após o fogo de uma churrasqueira se alastrar durante uma confraternização em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. A informação foi confirmada pela mãe da jovem, a lavradora Cirleia Piona Pagung, de 49 anos.
A família da influencer é de Rio Bananal, na localidade de Córrego Primavera. O acidente aconteceu durante uma festa na localidade de Córrego Aparecida, na zona rural de Marilândia, no último domingo (11). A jovem, segundo a mãe, teve 29,5% do corpo queimado. Ela sofreu queimaduras no rosto, cabelo e também no braço.
A mãe de Larissa contou que, devido à dor causada pelos ferimentos, a filha fica a maior parte do tempo sedada e ainda está muito abalada. “É muito triste ver ela daquele jeito”, disse a lavradora.
Ainda segundo a mãe, apesar da alta, a influencer ainda segue na UTI aguardando vaga na enfermaria no hospital, para ser transferida. A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para saber quando um quarto deve ser liberado para a jovem.
O que diz a Sesa
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a transferência de Larissa da UTI para um quarto de enfermaria deve acontecer ainda nesta segunda-feira (19). A pasta ainda esclareceu que, normalmente, este processo acontece no dia útil seguinte.
Sobre o acidente
No dia do acidente, segundo a Polícia Militar, um homem de 36 anos procurou os militares e informou que achou que não havia fogo na churrasqueira e, então, colocou álcool no compartimento do fogareiro, momento em que as chamas rapidamente subiram e atingiram a blogueira, precisou entrar na água de um córrego próximo para conseguir conter o fogo.
Outras cinco pessoas também foram atingidas pelo fogo, mas ficaram feridas com menor gravidade. Três delas foram socorridas para o Pronto Atendimento de Marilândia, tomaram medicamentos e receberam alta médica. Outras duas precisaram ser levadas também para o hospital da Grande Vitória. A reportagem não teve acesso a informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.
A Polícia Civil informou que o homem que tentou acender a churrasqueira foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado, após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para a prisão em flagrante. Em atualização, nesta tarde, a PC informou que o procedimento foi classificado como um acidente, lesão corporal de natureza culposa, ou seja, sem intenção.
Influencer queimada em acidente durante churrasco no ES sai da UTI