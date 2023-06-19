Influencer queimada em acidente durante churrasco no ES sai da UTI

A mãe de Larissa contou que, devido à dor causada pelos ferimentos, a filha fica a maior parte do tempo sedada e ainda está muito abalada. “É muito triste ver ela daquele jeito”, disse a lavradora.

Outras cinco pessoas também foram atingidas pelo fogo, mas ficaram feridas com menor gravidade. Três delas foram socorridas para o Pronto Atendimento de Marilândia, tomaram medicamentos e receberam alta médica. Outras duas precisaram ser levadas também para o hospital da Grande Vitória. A reportagem não teve acesso a informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.