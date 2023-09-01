Indígenas fazem manifestação contra marco temporal em Vitória

Indígenas fazem manifestação contra marco temporal Crédito: Ricardo Medeiros

O julgamento da tese do marco temporal, que estabelece que só pode haver demarcação de terra para comunidades indígenas que ocupavam a área no dia da promulgação da Constituição Federal: 5 de outubro de 1988, voltou a ser julgada no Supremo nesta quarta-feira (30), mas foi interrompida um dia depois, na quinta (31) . O placar está em 4 a 2 contra a tese do marco temporal.

Votaram contra a aplicação da tese Edson Fachin, relator e também Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luís Roberto Barroso. São favoráveis os ministros Nunes Marques e André Mendonça. A previsão é que o julgamento seja retomado na próxima semana.

Confira as imagens da manifestação desta sexta-feira (1°) na galeria abaixo.

Indígenas de Aracruz fazem manifestação contra marco temporal no Palácio Anchieta

O que é o marco temporal

No julgamento, os ministros discutem o chamado marco temporal, previsto no projeto de lei 490. Pela tese, defendida por proprietários de terras, os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. Os indígenas são contra o entendimento. Com isso, os povos originários do Brasil perderiam grande parte do seu território.