Incêndio em vegetação atinge ferro-velho e muros de casas em Marataízes

Um incêndio que começou em uma área de vegetação atingiu um ferro-velho e muros de algumas casas nesta quarta-feira (18), no bairro Belo Horizonte, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Felizmente, ninguém ficou ferido.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as pessoas que estavam na região tentaram apagar alguns focos. No estabelecimento atingido, havia muito material combustível e, rapidamente, o ambiente foi alcançado e tomado pelas chamas.
Incêndio em vegetação atinge ferro-velho em Marataízes
Os bombeiros informaram que, a princípio, o incêndio começou em uma vegetação que fica atrás do ferro-velho, em um grande terreno baldio. Pelo fato haver plantas grandes e altas, o fogo aumentou, atingindo o ferro-velho e os muros de algumas casas próximas.
No bairro, havia muita fumaça – o que é possível ver nos vídeos feitos por moradores. Após o Corpo de Bombeiros combater todos os focos, foi feita uma varredura na área para se certificar que não haveria mais risco. As causas do incêndio não foram divulgadas.