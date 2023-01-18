Incêndio em vegetação atinge ferro-velho e muros de casas em Marataízes

Os bombeiros informaram que, a princípio, o incêndio começou em uma vegetação que fica atrás do ferro-velho, em um grande terreno baldio. Pelo fato haver plantas grandes e altas, o fogo aumentou, atingindo o ferro-velho e os muros de algumas casas próximas.

No bairro, havia muita fumaça – o que é possível ver nos vídeos feitos por moradores. Após o Corpo de Bombeiros combater todos os focos, foi feita uma varredura na área para se certificar que não haveria mais risco. As causas do incêndio não foram divulgadas.