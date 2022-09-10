Incêndio atinge área de vegetação em morro de Jaburuna, em Vila Velha

Um incêndio em uma área de vegetação no bairro Jaburuna, em Vila Velha, já dura mais de 8 horas nesta sexta-feira (9). Segundo moradores, as chamas chegaram a diminuir por volta das 18h, mas voltaram a se alastrar às 21h. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Não há relato de vítimas.
Para a reportagem de A Gazeta, a servidora pública Ibla Bernabé Barbosa, de 48 anos, que mora na região, conta que já era possível ver uma fumaça pela manhã. De acordo com ela, isso tem ocorrido com frequência no local, especialmente por causa da época de seca.
A moradora também relata que há pessoas que têm ateado fogo na vegetação com o intuito de "limpar" a área, favorecendo novos focos de incêndio. Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a área incendiada faz parte de uma propriedade particular.
Durante a tarde, a equipe de reportagem esteve no local e presenciou equipes do Corpo de Bombeiros monitorando o incêndio. Até então, o fogo havia chegado perto de uma igreja da região, mas se direcionou para o alto do morro e não havia qualquer informação de prejuízos materiais.
A Gazeta questionou o Corpo de Bombeiros a respeito do trabalho no local. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.