Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prejuízo ambiental

Incêndio atinge área de vegetação em morro de Jaburuna, em Vila Velha

Segundo moradores, fogo chegou a ser controlado à tarde, mas voltou a se alastrar na noite desta sexta-feira (9); não há relato de vítimas ou perdas materiais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2022 às 22:14

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 22:14

Fogo foi registrado durante a tarde e noite desta sexta-feira (9), em Jaburuna, Vila Velha
Fogo em área de vegetação do bairro Jaburuna, em Vila Velha, assusta moradores  Crédito: Leitor | A Gazeta
Um incêndio em uma área de vegetação no bairro Jaburuna, em Vila Velha, já dura mais de 8 horas nesta sexta-feira (9). Segundo moradores, as chamas chegaram a diminuir por volta das 18h, mas voltaram a se alastrar às 21h. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Não há relato de vítimas.
Para a reportagem de A Gazeta, a servidora pública Ibla Bernabé Barbosa, de 48 anos, que mora na região, conta que já era possível ver uma fumaça pela manhã. De acordo com ela, isso tem ocorrido com frequência no local, especialmente por causa da época de seca.
A moradora também relata que há pessoas que têm ateado fogo na vegetação com o intuito de "limpar" a área, favorecendo novos focos de incêndio. Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a área incendiada faz parte de uma propriedade particular.
Incêndio no Morro do Jaburuna pode ser visto de vários pontos de Vila Velha
Incêndio no Morro do Jaburuna pode ser visto de vários pontos de Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Durante a tarde, a equipe de reportagem esteve no local e presenciou equipes do Corpo de Bombeiros monitorando o incêndio. Até então, o fogo havia chegado perto de uma igreja da região, mas se direcionou para o alto do morro e não havia qualquer informação de prejuízos materiais.
A Gazeta questionou o Corpo de Bombeiros a respeito do trabalho no local. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Veja Também

Helicóptero auxilia em combate a incêndio às margens da BR 262 no ES

Incêndios em vegetação aumentam 10% em relação ao ano passado no ES

ES tem alta de incêndios em vegetação; infográfico mostra velocidade dos casos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados