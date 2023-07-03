Incêndio atinge área de mata do Parque da Fonte Grande em Vitória

Um incêndio atingiu uma área de conservação do Parque Estadual da Fonte Grande, na altura de Fradinhos, em Vitória , no início da tarde desta segunda-feira (03). Segundo a Prefeitura de Vitória , o trecho está localizado em um terreno particular, que pertence a um projeto de preservação da fauna e da flora da região. Por volta das 17h, as chamas já tinham sido controladas.

O repórter fotográfico Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, esteve no local e registrou o fogo tomando conta do trecho de mata, além de uma intensa fumaça que podia ser vista de bairros vizinhos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe de militares foi acionada e esteve no local. Ainda não há mais detalhes sobre feridos, motivação do incêndio ou o tamanho da área consumida pelo fogo.

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Incêndio atinge Parque da Fonte Grande, em Vitória

Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) explicou que a queimada ocorreu em uma área particular localizada entre os parques da Fonte Grande e da Gruta da Onça, parte do Refúgio de Vida Silvestre (Revis) de Fradinhos.

"Durante a tarde desta segunda-feira (03), equipes de brigadistas dos dois parques foram deslocados para o local para ação preventiva de combate ao fogo, em uma área de vegetação rasteira (capim colonião). O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atuação e supervisão", destacou a administração municipal.

Na noite desta segunda (03), estava previsto um evento para observação da lua cheia no parque. A Semmam informou, no entanto, que o projeto precisou ser cancelado para garantir a segurança dos moradores e evitar qualquer incômodo aos frequentadores.

Cancelamento do evento foi anunciado nas redes sociais da Prefeitura de Vitória Crédito: Reprodução | @vitoriaonline

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