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Fumaça densa

Incêndio atinge área de mata do Parque da Fonte Grande em Vitória

As chamas puderam ser observadas na altura do bairro Fradinhos, na tarde desta segunda-feira (03). Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo por volta das 17h

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 15:31

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

03 jul 2023 às 15:31
Um incêndio atingiu uma área de conservação do Parque Estadual da Fonte Grande, na altura de Fradinhos, em Vitória, no início da tarde desta segunda-feira (03). Segundo a Prefeitura de Vitória, o trecho está localizado em um terreno particular, que pertence a um projeto de preservação da fauna e da flora da região. Por volta das 17h, as chamas já tinham sido controladas.
O repórter fotográfico Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, esteve no local e registrou o fogo tomando conta do trecho de mata, além de uma intensa fumaça que podia ser vista de bairros vizinhos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe de militares foi acionada e esteve no local. Ainda não há mais detalhes sobre feridos,  motivação do incêndio ou o tamanho da área consumida pelo fogo.
Incêndio atinge área de mata do Parque da Fonte Grande em Vitória

Incêndio atinge Parque da Fonte Grande, em Vitória

Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) explicou que a queimada ocorreu em uma área particular localizada entre os parques da Fonte Grande e da Gruta da Onça, parte do Refúgio de Vida Silvestre (Revis) de Fradinhos.
"Durante a tarde desta segunda-feira (03), equipes de brigadistas dos dois parques foram deslocados para o local para ação preventiva de combate ao fogo, em uma área de vegetação rasteira (capim colonião). O Corpo de Bombeiros também foi acionado para atuação e supervisão", destacou a administração municipal. 
Na noite desta segunda (03), estava previsto um evento para observação da lua cheia no parque. A Semmam informou, no entanto, que o projeto precisou ser cancelado para garantir a segurança dos moradores e evitar qualquer incômodo aos frequentadores.
Cancelamento do evento foi anunciado nas redes sociais da Prefeitura de Vitória
Cancelamento do evento foi anunciado nas redes sociais da Prefeitura de Vitória Crédito: Reprodução | @vitoriaonline

Histórico

Em setembro de 2022, a área de proteção ambiental do entorno do Parque da Fonte Grande foi tomada pelo fogo por duas vezes em um intervalo de sete horas. Assustados, moradores registraram a fumaça na região (veja abaixo).
Um mês antes, no dia 12 de agosto, outro foco de incêndio foi registrado no local, na altura do bairro Bela Vista. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) chegou a ser acionado para ajudar no combate às chamas, que foram controladas. 

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