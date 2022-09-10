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Vitória: incêndio atinge área ambiental duas vezes em intervalo de 7h

Área de proteção que fica no entorno do Parque da Fonte Grande teve registros de incêndio pela manhã e durante a tarde deste sábado (10)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 set 2022 às 17:49

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 17:49

A área de proteção ambiental do entorno do Parque da Fonte Grande, em Vitória, foi tomada pelo fogo por duas vezes em um intervalo de sete horas neste sábado (10). Assustados, moradores registraram a grande quantidade de fumaça na região (veja acima).
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), o incêndio começou por volta das 8h deste sábado e foi controlado pela equipe da brigada de incêndio da pasta.
No entanto, por volta das 15h, novos focos surgiram, e a equipe da Semmam iniciou os trabalhos de combate ao fogo mais uma vez. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.
Área de proteção ambiental que fica no entorno do Parque da Fonte Grande, em Vitória, teve registros de incêndio pela manhã e durante a tarde deste sábado (10)
Fumaça que atingiu área do entorno do Parque da Fonte grande pode ser vista de longe Crédito: Leitor | A Gazeta
Prefeitura de Vitória informou que "o incêndio não atingiu o perímetro dentro do Parque da Fonte Grande em si, mas no entorno, onde há uma área de proteção ambiental".
A reportagem pediu mais informações ao Corpo de Bombeiros. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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