Vitória: incêndio atinge área ambiental duas vezes em intervalo de 7h

A área de proteção ambiental do entorno do Parque da Fonte Grande, em Vitória, foi tomada pelo fogo por duas vezes em um intervalo de sete horas neste sábado (10). Assustados, moradores registraram a grande quantidade de fumaça na região (veja acima).
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), o incêndio começou por volta das 8h deste sábado e foi controlado pela equipe da brigada de incêndio da pasta.
A Prefeitura de Vitória informou que "o incêndio não atingiu o perímetro dentro do Parque da Fonte Grande em si, mas no entorno, onde há uma área de proteção ambiental".
A reportagem pediu mais informações ao Corpo de Bombeiros. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.