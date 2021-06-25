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Castelândia

Padrão de energia pega fogo e assusta moradores de prédio na Serra

O fogo começou por volta das 9h40 desta sexta (25). As chamas começaram no padrão de energia dos medidores do corredor do quarto andar

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 12:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2021 às 12:02
Viatura do Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência Crédito: Vitor Jubini
Um incêndio atinge um prédio residencial de seis andares, no bairro Castelândia, na Serra, na manhã desta sexta-feira (25). A equipe do Corpo de Bombeiros está no local para o combate às chamas. Ninguém ficou ferido.
De acordo com os Bombeiros, o fogo começou por volta das 9h40 desta sexta (25), no padrão de energia do corredor do 4º andar do edifício. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.
Segundo Thiago Barros Junqueira, de 36 anos, morador do prédio, a fumaça se espalhou, mas o fogo não chegou a atingir nenhum dos apartamentos.
"Foi um curto-circuito na parte elétrica, mas os Bombeiros atuaram rápido e ninguém se feriu. A dúvida agora é para saber se foi um problema causado nas instalações da EDP no padrão de energia, ou nas instalações do próprio condomínio no local. O fogo começou sozinho. Agora é limpar a sujeira, tirar o cheiro de fuma, para que as pessoas voltem para os seus apartamentos", contou o morador.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber mais detalhes sobre o incêndio, mas como a ocorrência ainda está em andamento, não há outras informações disponíveis. 
A Gazeta também procurou a concessionária EDP, responsável pela distribuição de energia, para saber um posicionamento da empresa já que o incêndio foi no padrão de energia. Assim que houver retorno este texto será atualizado.

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