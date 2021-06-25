Padrão de energia pega fogo e assusta moradores de prédio na Serra

Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência Crédito: Vitor Jubini

Um incêndio atinge um prédio residencial de seis andares, no bairro Castelândia, na Serra , na manhã desta sexta-feira (25). A equipe do Corpo de Bombeiros está no local para o combate às chamas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com os Bombeiros, o fogo começou por volta das 9h40 desta sexta (25), no padrão de energia do corredor do 4º andar do edifício. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.

ATUALIZAÇÃO - 25/06 às 09h41min | Castelândia/Serra – O fogo iniciou no padrão de energia dos medidores situados no corredor do 4º andar, danificando o padrão por completo e o teto de gesso do corredor. Fuligens nos apartamentos. Sem vitímas. Perícia CBMES acionada. #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) June 25, 2021

Segundo Thiago Barros Junqueira, de 36 anos, morador do prédio, a fumaça se espalhou, mas o fogo não chegou a atingir nenhum dos apartamentos.

"Foi um curto-circuito na parte elétrica, mas os Bombeiros atuaram rápido e ninguém se feriu. A dúvida agora é para saber se foi um problema causado nas instalações da EDP no padrão de energia, ou nas instalações do próprio condomínio no local. O fogo começou sozinho. Agora é limpar a sujeira, tirar o cheiro de fuma, para que as pessoas voltem para os seus apartamentos", contou o morador.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber mais detalhes sobre o incêndio, mas como a ocorrência ainda está em andamento, não há outras informações disponíveis.