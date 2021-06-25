Padrão de energia pega fogo e assusta moradores de prédio na Serra

Um incêndio atinge um prédio residencial de seis andares, no bairro Castelândia, na Serra, na manhã desta sexta-feira (25). A equipe do Corpo de Bombeiros está no local para o combate às chamas. Ninguém ficou ferido.
De acordo com os Bombeiros, o fogo começou por volta das 9h40 desta sexta (25), no padrão de energia do corredor do 4º andar do edifício. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.
Segundo Thiago Barros Junqueira, de 36 anos, morador do prédio, a fumaça se espalhou, mas o fogo não chegou a atingir nenhum dos apartamentos.
"Foi um curto-circuito na parte elétrica, mas os Bombeiros atuaram rápido e ninguém se feriu. A dúvida agora é para saber se foi um problema causado nas instalações da EDP no padrão de energia, ou nas instalações do próprio condomínio no local. O fogo começou sozinho. Agora é limpar a sujeira, tirar o cheiro de fuma, para que as pessoas voltem para os seus apartamentos", contou o morador.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber mais detalhes sobre o incêndio, mas como a ocorrência ainda está em andamento, não há outras informações disponíveis.
A Gazeta também procurou a concessionária EDP, responsável pela distribuição de energia, para saber um posicionamento da empresa já que o incêndio foi no padrão de energia. Assim que houver retorno este texto será atualizado.