Iema analisa aplicação de multa após chuva de pó preto em Camburi

Nuvem de fumaça e chuva de pó preto surpreenderam moradores e banhistas em Vitória Crédito: Reprodução

"A equipe técnica está analisando o evento pontual de emissão ocorrido no último sábado. Somente após a análise serão definidas as providências a serem tomadas, que podem variar desde uma notificação até a emissão de multa", diz o órgão ambiental, em nota.

Na tarde de sábado (15), moradores de Vitória e banhistas que estavam na Praia de Camburi foram surpreendidos com uma nuvem de fumaça, seguida de uma chuva de pó preto. Imagens compartilhadas por leitores de A Gazeta mostravam as pessoas com diversas partes do corpo cobertas com a poeira.

A nuvem, avistada de diversos pontos da Capital, foi gerada após a AcerlorMittal, no Complexo de Tubarão, ter realizado a abertura de um dispositivo de segurança chamado bleeder, que realiza a queima controlada dos gases em caso de falha no sistema. Segundo informou a empresa naquele dia, o bleeder do Alto-Forno 3 "precisou ser acionado em virtude de uma instabilidade operacional pontual".

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Ainda segundo a siderúrgica destacou em nota, "não houve danos materiais nem às pessoas e a operação foi normalizada imediatamente após o evento".