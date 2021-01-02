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Difícil acesso

Idosos são resgatados por helicóptero do Notaer em área alagada na Serra

Um deles, de 76 anos, entrou na área para pescar, segundo testemunhas, mas acabou ficando fraco e desorientado, sem conseguir sair do local

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 19:57

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

02 jan 2021 às 19:57
O caso aconteceu na tarde deste sábado (02)
Idosos são resgatados por helicóptero do Notaer em área alagada na Serra Crédito:  Notaer/Divulgação
Dois idosos, que estavam presos em uma área alagada de difícil acesso no entorno do Mestre Álvaro, na Serra, foram resgatados pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) na tarde deste sábado (2). O local fica em uma região de características rurais, nas proximidades do rio Santa Maria.
O primeiro idoso a ficar preso, de 76 anos, entrou na área para pescar, mas, segundo testemunhas, acabou ficando fraco e desorientado, sem conseguir sair do local.
"Ali, é uma espécie de charco. Ele teria entrado para pescar porque teve a cheia do rio e, quando a água começa a descer, ali vira uma fartura de peixes. Mas, por conta do sol, foi perdendo a noção do tempo e depois não conseguia sair", contou o capitão Pablo Angely, do Notaer.
Inicialmente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas teve dificuldades de acesso às vítimas. Populares informaram que o idoso estava preso em uma área alagada, aparentando estar desorientado e debilitado.

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Outro idoso, de 64 anos e  que havia entrado na região para tentar prestar socorro, também ficou preso na área de charco. A equipe do Samu chegou ao local e constatou que ele estava desidratado,  mas o acesso até o idoso para levá-lo à ambulância era bastante difícil. O veículo teve que ficar a mais de 500 metros de distância da vítima devido às condições do terreno.
Diante dessa dificuldade e da urgência do caso, tendo em vista a saúde do idoso e as mudanças climáticas que estão ocorrendo no fim do dia em todo o Estado, com possibilidade de chuva, os socorristas acionaram o Notaer.
Como as condições do terreno não permitiram um pouso em segurança, foi necessário permanecer no voo pairado durante a retirada do idoso. Nesse tipo de voo,  a aeronave é mantida no ar em um ponto fixo para a descida dos socorristas. Veja o vídeo do resgate:
Segundo o Notaer, ambos os resgatados foram entregues ao Samu e encaminhados para o socorro médico, já estando fora de perigo.

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