Idosos são resgatados por helicóptero do Notaer em área alagada na Serra Crédito: Notaer/Divulgação

O primeiro idoso a ficar preso, de 76 anos, entrou na área para pescar, mas, segundo testemunhas, acabou ficando fraco e desorientado, sem conseguir sair do local.

"Ali, é uma espécie de charco. Ele teria entrado para pescar porque teve a cheia do rio e, quando a água começa a descer, ali vira uma fartura de peixes. Mas, por conta do sol, foi perdendo a noção do tempo e depois não conseguia sair", contou o capitão Pablo Angely, do Notaer.

Inicialmente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas teve dificuldades de acesso às vítimas. Populares informaram que o idoso estava preso em uma área alagada, aparentando estar desorientado e debilitado.

Outro idoso, de 64 anos e que havia entrado na região para tentar prestar socorro, também ficou preso na área de charco. A equipe do Samu chegou ao local e constatou que ele estava desidratado, mas o acesso até o idoso para levá-lo à ambulância era bastante difícil. O veículo teve que ficar a mais de 500 metros de distância da vítima devido às condições do terreno.

Diante dessa dificuldade e da urgência do caso, tendo em vista a saúde do idoso e as mudanças climáticas que estão ocorrendo no fim do dia em todo o Estado, com possibilidade de chuva, os socorristas acionaram o Notaer.

Como as condições do terreno não permitiram um pouso em segurança, foi necessário permanecer no voo pairado durante a retirada do idoso. Nesse tipo de voo, a aeronave é mantida no ar em um ponto fixo para a descida dos socorristas. Veja o vídeo do resgate:

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