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Internada em UTI

Idosa ganha festa de aniversário de 70 anos em hospital no ES

Moradora de Cachoeiro, Iraci de Oliveira disse aos funcionários da unidade que nunca comemorou a data com festa. Ela está se recuperando da Covid-19
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 mar 2022 às 12:29

Publicado em 17 de Março de 2022 às 12:29

Aos 70 anos, idosa ganha primeira festa de aniversário em hospital de Cachoeiro
Aos 70 anos, idosa ganha primeira festa de aniversário em hospital de Cachoeiro Crédito: Montagem| A Gazeta
Esta quarta-feira (16) foi especial para uma das pacientes da Unidade Provisória de Tratamento da Covid-19, no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Dona Iraci de Oliveira ganhou uma festa de aniversário dos funcionários da unidade. 
Dona Iraci contou para os trabalhadores que é a primeira vez que teve festa no seu aniversário. "Eu sempre estava trabalhando e não conseguia fazer festa para comemorar", diz a postagem do hospital com a fala da paciente. 
Após 43 dias internada em um dos leitos de UTI do hospital, Iraci completou 70 anos e teve parabéns surpresa. Segundo a assessoria da unidade, a idosa é de Cachoeiro de Itapemirim e chegou a ficar em estado grave.
A idosa, que já tomou as três doses da vacina contra a Covid-19, está se recuperando bem e, em breve, terá alta para a enfermaria, de acordo com o hospital.

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