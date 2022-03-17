Idosa ganha festa de aniversário de 70 anos em hospital no ES

Esta quarta-feira (16) foi especial para uma das pacientes da Unidade Provisória de Tratamento da Covid-19, no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Dona Iraci de Oliveira ganhou uma festa de aniversário dos funcionários da unidade.
Dona Iraci contou para os trabalhadores que é a primeira vez que teve festa no seu aniversário. "Eu sempre estava trabalhando e não conseguia fazer festa para comemorar", diz a postagem do hospital com a fala da paciente.
Após 43 dias internada em um dos leitos de UTI do hospital, Iraci completou 70 anos e teve parabéns surpresa. Segundo a assessoria da unidade, a idosa é de Cachoeiro de Itapemirim e chegou a ficar em estado grave.
A idosa, que já tomou as três doses da vacina contra a Covid-19, está se recuperando bem e, em breve, terá alta para a enfermaria, de acordo com o hospital.