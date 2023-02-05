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Humorista Yuri Marçal adia show em Vitória após sequestro da noiva no RJ

O comediante tinha um espetáculo marcado para este domingo (5), mas retornou ao Rio de Janeiro às pressas para ficar com a companheira. Apresentação será remarcada
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

05 fev 2023 às 14:40

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 14:40

Yuri Marçal
Humorista chegou a se apresentar no Vix Comedy Club, no Centro Histórico de Vitória Crédito: Instagram/oyurimarcal
O comediante Yuri Marçal, que estava no Estado neste fim de semana para apresentar o stand-up "de Bonde", precisou adiar o show deste domingo (05) após a noiva dele ser sequestrada no Rio de Janeiro. Ele cancelou os compromissos profissionais e retornou ao Rio para prestar apoio à companheira, a atriz Jennifer Dias.
Em publicação nas redes sociais, o humorista afirmou que Jennifer "está bem na medida do possível". "Foi e ainda está sendo muito assustador [...] Já tomamos as medidas legais e estamos nos cuidando", escreveu.
No próprio perfil do Instagram, Dias relatou que foi abordada por criminosos durante a madrugada, enquanto voltava do ensaio de Carnaval da Mangueira."Fui surpreendida por homens encapuzados e armados quando chegava na minha casa. Eles me renderam, levaram meu carro e me colocaram no outro carro que estavam. Fiquei quase duas horas em completo pânico sob ameaças", afirmou.
A Vix Comedy Club, local onde o artista iria se apresentar, informou que o show será transferido para outra data, ainda a ser definida. Os mesmos ingressos valerão para o novo dia, e é possível solicitar reembolso. Yuri Marçal fez pelo menos duas apresentações no local nessa sexta-feira (03) e no sábado (04).

Passagem pela Capital capixaba

Antes de viajar às pressas, o comediante aproveitou para conhecer alguns dos principais pontos turísticos de Vitória. Em postagem feita nesse sábado (04), ele exaltou a beleza da Praia da Guarderia. "Estou completamente apaixonado por Vitória e agora quero morar aqui. Além de ser maravilhoso, faz divisa com Rio, MG, e Bahia", escreveu.
Vitória
Humorista Yuri Marçal enalteceu a beleza da Capital capixaba Crédito: Reprodução/Instagram
Outro "cartão-postal" que rendeu elogios por parte de Yuri Marçal foi o prato mais famoso do Estado: "Moqueca capixaba é bom para c*!", afirmou em um story do Instagram.

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