"Certas Pessoas": Comédia romântica da Netflix aposta no constrangimento

Em "Certas Pessoas", um judeu branco se apaixona por uma muçulmana negra e tudo se transforma em um conflito de famílias Crédito: Parrish Lewis/Netflix

“Certas Pessoas”, da Netflix, é um filme cheio de boas intenções. Dirigido por Kenya Barris, criados das ótimas “Black-ish” e “#BlackAF”, e coescrito por Barris e Jonah Hill, o filme é praticamente um remake do clássico “Adivinhe Quem Vem Para o Jantar” (1967), de Stanley Kramer, que atualiza o contexto e a dinâmica racial para mais de meio século depois como uma comédia romântica que se esforça para ser esperta, mas nem sempre consegue.

O filme lançado pela Netflix acompanha Ezra Cohen (Jonah Hill), um judeu branco que se apaixona por Amira Mohammed (Lauren London), uma negra muçulmana. Assistimos ao inusitado primeiro encontro deles e a conexão com o espectador é imediata, pois há carisma em ambos. O filme dá um salto temporal e os encontramos com uma relação já estabelecida e funcionando muito bem, o problema é que nenhum dos dois ainda conhece a família do outro.

A família de Ezra é bem-sucedida e supostamente progressista. Ele tem uma irmã LGBTQIA+ e pais que se esforçam para serem bem vistos por todos, mas que não sabem sequer como agir quando o filho aparece com uma mulher negra. Em contrapartida, a família de Amira é construída como o clichê do militante negro; seu pai, Akbar (Eddie Murphy), se leva a sério demais e se comporta como se fosse Malcolm X, mas sem o menor respeito pelas crenças de outras pessoas.

“Certas Pessoas” se sustenta nessas diferenças e em conflitos geracionais. Mesmo crescendo em um lar judeu, Ezra é fruto da época e do meio - ele ama rap, moda de rua e se veste como jogador de basquete. Além disso, tem um podcast sobre cultura ao lado da melhor amiga, Mo (Sam Jay), e se considera um conhecedor da cultura negra. Já Amira faz graça com a militância de seu pai, mas tem plena ciência da luta histórica por direitos civis. O problema não são eles, mas os pais.

Em "Certas Pessoas", um judeu branco se apaixona por uma muçulmana negra e tudo se transforma em um conflito de famílias Crédito: Parrish Lewis/Netflix

O texto de Barris e Hill tem ótimas piadas e algumas boas sacadas, mas parece ser composto mais por ideias do que por uma linha narrativa. Assim, na ânsia de encaixar todas essas ideias, o filme se torna repetitivo e até cansativo, sem oferecer ao público um respiro daquele constrangimento. Durante seu segundo ato, “Certas Pessoas” encadeia cenas que seguem a mesma premissa: Ezra ou Amira tentando se encaixar um na família do outro.

Um grande mérito do filme de Kenya Barris, no entanto, é entender os atores e atrizes que tem em mãos. Julia Louis-Dreyfus é mestre em vergonha alheia desde os tempos de “Seinfeld” e constrange desde sua primeira aparição como Shelley, mãe de Ezra. Seu jeito mais expansivo, desesperado para pertencer e agradar, contrasta com o tranquilão Arnold (David Duchovny), seu marido, que só tenta pagar de descolado com uma piada que funciona justamente pela repetição. Do outro lado, o Akbar de Eddie Murphy é sempre contido e intimidador. No meio de tudo, Jonah HIll e Lauren London funcionam bem como um carismático casal, mas o roteiro parece pouco se interessar por eles após o primeiro ato.

Em "Certas Pessoas", um judeu branco se apaixona por uma muçulmana negra e tudo se transforma em um conflito de famílias Crédito: Parrish Lewis/Netflix

A falta de ritmo de “Certas Pessoas” mostra a inexperiência de Kenya Barris na direção. Muitas piadas e situações, se analisadas isoladamente, funcionariam muito bem, mas, do jeito como o filme foi montado e construído, elas se tornam apenas uma variação do que já foi visto minutos antes e do que será visto um pouco mais adiante.