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Tratamento

Hospital de São José do Calçado terá leitos para pacientes com Covid-19

Rede de atendimento aos pacientes com coronavírus na região Sul do Estado está sendo reorganizada para ampliar a oferta de leitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 18:38

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 18:38

Hospital Estadual São José do Calçado
Hospital Estadual São José do Calçado Crédito: Divulgação/Sesa
O Hospital Estadual São José do Calçado, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, passará a receber pacientes em tratamento do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que administra a unidade, o hospital também continua com o atendimento geral e de urgência e emergência.
A data da abertura e a quantidade de vagas nos leitos de UTI do Hospital São José do Calçado não foram informadas. Segundo a Sesa, a rede de atendimento aos pacientes de Covid-19 na região Sul está sendo reorganizada para ampliar a oferta de leitos. Nenhum serviço do hospital será descontinuado e a população deve continuar recebendo assistência, informou a secretaria.

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A unidade presta atualmente atendimento de urgência e emergência (24 horas), cirurgias de emergências e eletivas de ortopedia, cirurgia geral, ginecologia, urologia e vascular, além de atendimento ambulatorial. O hospital, segundo a Sesa, tem 79 leitos, entre enfermaria e leitos de UTI adulto.
A taxa de ocupação de leitos no Sul do Espírito Santo, segundo a Sesa, já é de 70%. Três unidades, atualmente, recebem os pacientes vítimas da doença na região: Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, Santa Casa de Guaçuí e Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim.

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