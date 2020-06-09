Hospital de São José do Calçado terá leitos para pacientes com Covid-19

O Hospital Estadual São José do Calçado, em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, passará a receber pacientes em tratamento do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que administra a unidade, o hospital também continua com o atendimento geral e de urgência e emergência.
A data da abertura e a quantidade de vagas nos leitos de UTI do Hospital São José do Calçado não foram informadas. Segundo a Sesa, a rede de atendimento aos pacientes de Covid-19 na região Sul está sendo reorganizada para ampliar a oferta de leitos. Nenhum serviço do hospital será descontinuado e a população deve continuar recebendo assistência, informou a secretaria.
A unidade presta atualmente atendimento de urgência e emergência (24 horas), cirurgias de emergências e eletivas de ortopedia, cirurgia geral, ginecologia, urologia e vascular, além de atendimento ambulatorial. O hospital, segundo a Sesa, tem 79 leitos, entre enfermaria e leitos de UTI adulto.
A taxa de ocupação de leitos no Sul do Espírito Santo, segundo a Sesa, já é de 70%. Três unidades, atualmente, recebem os pacientes vítimas da doença na região: Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, Santa Casa de Guaçuí e Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim.