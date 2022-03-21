Homem sofre choque elétrico durante obra e cai de andaime na Serra

Um homem caiu de um andaime depois de sofrer um choque elétrico no bairro Carapina Grande, na Serra, nesta segunda-feira (21). De acordo com a Polícia Militar, ele sofreu queimaduras e fraturas expostas e foi socorrido por uma equipe do Samu.
A Polícia Militar informou que uma equipe fazia patrulhamento no bairro quando viu o momento em que o homem sofreu a descarga elétrica e caiu do andaime, enquanto trabalhava em uma obra.
Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram o andaime do qual o homem caiu e o atendimento médico da equipe do Samu a ele. Confira abaixo:
Conforme a corporação, os agentes acionaram o Samu e aguardaram a chegada da equipe médica. Não há informações para onde o homem foi levado e nem do estado de saúde dele.