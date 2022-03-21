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Carapina Grande

Homem sofre choque elétrico durante obra e cai de andaime na Serra

A Polícia Militar informou que uma viatura passava pelo local no momento do acidente, na manhã desta segunda (21); homem sofreu queimaduras e fraturas expostas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

21 mar 2022 às 13:11

Publicado em 21 de Março de 2022 às 13:11

Homem caiu de andaime após sofrer choque na Serra
Homem caiu de andaime após sofrer choque na Serra Crédito: Reprodução/Leitor de A Gazeta
Um homem caiu de um andaime depois de sofrer um choque elétrico no bairro Carapina Grande, na Serra, nesta segunda-feira (21). De acordo com a Polícia Militar, ele sofreu queimaduras e fraturas expostas e foi socorrido por uma equipe do Samu.
A Polícia Militar informou que uma equipe fazia patrulhamento no bairro quando viu o momento em que o homem sofreu a descarga elétrica e caiu do andaime, enquanto trabalhava em uma obra. 
Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram o andaime do qual o homem caiu e o atendimento médico da equipe do Samu a ele. Confira abaixo:
Conforme a corporação, os agentes acionaram o Samu e aguardaram a chegada da equipe médica. Não há informações para onde o homem foi levado e nem do estado de saúde dele.

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