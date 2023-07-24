Homem pilota kart em rua de Aracruz e vídeo viraliza

Após a cidade de Aracruz , no Norte do Estado, ter sido palco do Campeonato Brasileiro de Enduro 2023 (uma modalidade de motociclismo) no último final de semana, um vídeo um tanto inusitado tem circulado nas redes sociais e chamado a atenção dos internautas. Nele, um homem foi flagrado pilotando um kart pelas ruas do bairro Guaxindiba.

A cena foi gravada em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, na rodovia ES 124, em direção ao distrito de Guaraná.

No vídeo não é possível identificar a data do registro. A Polícia Militar e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER) foram demandados pela reportagem, porém não houve retorno à demanda.

Embora inusitado, segundo o artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, configura infração de trânsito.