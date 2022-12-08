Homem morre após cair da laje de casa em Alegre

Um homem de 61 anos morreu na noite desta quarta-feira (7) após cair da laje da casa em que morava no distrito de Celina, em Alegre , na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar , Jorge Braz da Silva chegou a receber os primeiros socorros de uma vizinha, que é técnica em enfermagem, mas não resistiu. O fato ocorreu por volta de 21h40.

A PM informou que a esposa de Jorge contou que o marido havia acabado de chegar de uma pescaria e subiu a escada para a laje. A mulher disse que no momento em que ele ia descer, ela ouviu o barulho da queda. Ele caiu do outro lado do muro.

Um casal de vizinhos – um policial militar e a esposa, técnica em enfermagem – foram as primeiras pessoas a chegarem ao local e prestaram socorro à vítima. Os militares contam que o homem estava em local aberto e com terreno irregular, apresentando grande sangramento pelo nariz e batimentos cardíacos fracos. No momento da ocorrência, estava chovendo na região.

Foi realizada massagem cardíaca até a chegada da ambulância, que assumiu o atendimento. Porém, a equipe do socorro confirmou a morte de Jorge e a perícia da Polícia Civil foi acionada para os demais procedimentos.