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Região do Caparaó

Homem morre após cair da laje de casa em Alegre

Jorge Braz da Silva chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu; acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (7), no distrito de Celina

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 14:06

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 dez 2022 às 14:06
Um homem de 61 anos morreu na noite desta quarta-feira (7) após cair da laje da casa em que morava no distrito de Celina, em Alegre, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, Jorge Braz da Silva chegou a receber os primeiros socorros de uma vizinha, que é técnica em enfermagem, mas não resistiu. O fato ocorreu por volta de 21h40.
A PM informou que a esposa de Jorge contou que o marido havia acabado de chegar de uma pescaria e subiu a escada para a laje. A mulher disse que no momento em que ele ia descer, ela ouviu o barulho da queda. Ele caiu do outro lado do muro.
Um casal de vizinhos – um policial militar e a esposa, técnica em enfermagem – foram as primeiras pessoas a chegarem ao local e prestaram socorro à vítima. Os militares contam que o homem estava em local aberto e com terreno irregular, apresentando grande sangramento pelo nariz e batimentos cardíacos fracos. No momento da ocorrência, estava chovendo na região.
Foi realizada massagem cardíaca até a chegada da ambulância, que assumiu o atendimento. Porém, a equipe do socorro confirmou a morte de Jorge e a perícia da Polícia Civil foi acionada para os demais procedimentos.
A Polícia Civil foi procurada e disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Alegre.

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