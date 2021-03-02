Homem confessa que matou jovem em festa do Flamengo no ES, mas é liberado

O suspeito de ter assassinado a tiros o jovem Peterson Inácio Souza, 22 anos, na madrugada da última sexta-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim, foi identificado e ouvido, segundo a Polícia Civil, mas não ficou preso. O crime aconteceu durante a comemoração do título do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, na Linha Vermelha. A vítima morreu no domingo (28).
Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado pela polícia, prestou depoimento, confessou, porém foi liberado porque já havia passado o período do flagrante. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e outras informações não foram repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
O jovem morreu no domingo (28) na Santa Casa de Cachoeiro, onde estava internado. Ele foi atingido por três tiros - na região da cabeça, do tórax e no braço. Após os disparos, o atirador fugiu.