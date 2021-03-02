Homem confessa que matou jovem em festa do Flamengo no ES, mas é liberado

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado pela polícia, prestou depoimento, confessou, porém foi liberado porque já havia passado o período do flagrante. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e outras informações não foram repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.