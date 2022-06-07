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Doença em crianças

Hepatite misteriosa: ES tem um caso descartado e outro em investigação

Espírito Santo tinha dois casos em investigação, mas Ministério da Saúde descartou um deles, pois não era compatível com as definições estabelecidas pelas autoridades sanitárias

Publicado em 07 de Junho de 2022 às 16:02

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

07 jun 2022 às 16:02
Amostras de sangue: OMS monitora casos de hepatite aguda de origem desconhecida em crianças da Europa
Casos de hepatite misteriosa são investigados em todo o Brasil Crédito: Pixabay
Um caso considerado suspeito de hepatite misteriosa em crianças no Espírito Santo foi descartado pelo Ministério da Saúde, segundo informado à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na segunda-feira (6) e divulgado nesta terça-feira (7). A justificativa para descarte do caso é que não era compatível com as definições estabelecidas pelas autoridades sanitárias. 
Com o descarte divulgado pelo Ministério da Saúde, há ainda um caso em investigação, sem diagnóstico definido até o momento. As duas suspeitas de hepatite misteriosa em crianças foram informadas pelo órgão no início do mês de maio. Até o dia 23 daquele mês, haviam 64 casos suspeitos em todo o Brasil.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, os casos suspeitos são monitorados. Não há informações sobre idade, nome ou onde reside o indivíduo com suspeita da doença.
A origem dessa inflamação, que atinge sobretudo o fígado, permanece uma incógnita. Os principais afetados são as crianças de 1 mês aos adolescentes de 16 anos e, a princípio, ela apresenta os mesmos sintomas de uma hepatite comum (A, B, C, D e E).
Essa variante "misteriosa" se mostrou diferente apenas no quesito gravidade, já que leva um número maior de infectados à necessidade de transplante do órgão. A forma repentina com que o quadro dos pequenos evolui também chamou atenção. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo menos uma morte foi confirmada.
A hepatite é um tipo de inflamação do fígado que pode ter diferentes causas, desde vírus até transmissão vertical (da gestante para o bebê). Quando ela acomete o órgão de forma grave, algumas funções vitais do corpo ficam prejudicadas, como o processo de digestão e a eliminação de toxinas no sangue.
Hepatite misteriosa - ES tem um caso descartado e outro em investigação

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