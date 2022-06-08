Hepatite misteriosa: ES não tem mais casos suspeitos em investigação

O segundo caso considerado suspeito de hepatite misteriosa em crianças no Espírito Santo foi descartado pelo Ministério da Saúde , segundo informado à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na terça-feira (7). O primeiro caso foi descartado na segunda (6). Com as duas suspeitas descartadas, não há mais suspeitas da doença em investigação no Estado.

Casos de hepatite misteriosa são investigados em todo o Brasil Crédito: Pixabay

O primeiro caso descartado, na última segunda-feira (6), não era compatível com as definições estabelecidas pelas autoridades sanitárias e o segundo caso teve, segundo informações do Ministério da Saúde repassadas nessa terça-feira (7), diagnóstico confirmado para outro agravo em exames realizados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A origem dessa inflamação, que atinge sobretudo o fígado, permanece uma incógnita. Os principais afetados são as crianças de 1 mês aos adolescentes de 16 anos e, a princípio, ela apresenta os mesmos sintomas de uma hepatite comum (A, B, C, D e E).

Essa variante "misteriosa" se mostrou diferente apenas no quesito gravidade, já que leva um número maior de infectados à necessidade de transplante do órgão. A forma repentina com que o quadro dos pequenos evolui também chamou atenção. De acordo com a Organização Mundial da Saúde ( OMS ), pelo menos uma morte foi confirmada.

A hepatite é um tipo de inflamação do fígado que pode ter diferentes causas, desde vírus até transmissão vertical (da gestante para o bebê). Quando ela acomete o órgão de forma grave, algumas funções vitais do corpo ficam prejudicadas, como o processo de digestão e a eliminação de toxinas no sangue.