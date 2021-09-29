Guarapari disponibiliza 4 mil vagas para vacinação durante a semana

Processo de imunização contra o vírus da Covid-19 Crédito: Márcia Leal/PMCI

Prefeitura de Guarapari , através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), oferece vagas para aplicação da segunda dose do imunizante Pfizer, dose de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais e primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos.

SEGUNDA DOSE DA PFIZER

A prefeitura abre, a partir das 16h30 desta quarta-feira (29), agendamento para as pessoas com 18 anos ou mais que precisam tomar a segunda dose da vacina Pfizer.

Serão oferecidas 1.500 doses. Os imunizantes são destinados àqueles que receberam a primeira dose da Pfizer há 70 dias ou mais.

A aplicação da vacina acontece nesta sexta-feira (01/10) no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.

DOSE DE REFORÇO

Haverá uma ação de aplicação da dose de reforço nesta quinta-feira (30), das 13h às 17h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, para as pessoas acima dos 60 anos que tenham recebido a segunda dose de qualquer imunizante há cinco meses ou mais. Não há necessidade de agendamento.

Ao todo, serão disponibilizadas 1.500 doses da vacina.

ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS

Para os adolescentes de 12 a 17 anos, haverá uma ação de imunização, nesta sexta-feira (01/10), das 08h às 15h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, destinada àqueles que precisam tomar a primeira dose. O imunizante a ser aplicado será o da Pfizer, e não há necessidade de agendamento prévio.