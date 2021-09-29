Guarapari disponibiliza 4 mil vagas para vacinação durante a semana

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), oferece vagas para aplicação da segunda dose do imunizante Pfizer, dose de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais e primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos.
SEGUNDA DOSE DA PFIZER
A prefeitura abre, a partir das 16h30 desta quarta-feira (29), agendamento para as pessoas com 18 anos ou mais que precisam tomar a segunda dose da vacina Pfizer.
Serão oferecidas 1.500 doses. Os imunizantes são destinados àqueles que receberam a primeira dose da Pfizer há 70 dias ou mais.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura.
A aplicação da vacina acontece nesta sexta-feira (01/10) no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
DOSE DE REFORÇO
Haverá uma ação de aplicação da dose de reforço nesta quinta-feira (30), das 13h às 17h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, para as pessoas acima dos 60 anos que tenham recebido a segunda dose de qualquer imunizante há cinco meses ou mais. Não há necessidade de agendamento.
Ao todo, serão disponibilizadas 1.500 doses da vacina.
ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS
Para os adolescentes de 12 a 17 anos, haverá uma ação de imunização, nesta sexta-feira (01/10), das 08h às 15h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, destinada àqueles que precisam tomar a primeira dose. O imunizante a ser aplicado será o da Pfizer, e não há necessidade de agendamento prévio.
No total, serão distribuídas 1.000 doses.