Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Guarapari disponibiliza 4 mil vagas para vacinação durante a semana

As vacinas serão para aplicação da segunda dose da Pfizer, dose de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais e primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 08:54

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

29 set 2021 às 08:54
Não precisa agendar para receber a vacina contra a Covid-19 em Cachoeiro. As doses que sobraram do último dia D estão disponíveis nas salas de vacina para o público acima de 18 anos
Processo de imunização contra o vírus da Covid-19 Crédito: Márcia Leal/PMCI
Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), oferece vagas para aplicação da segunda dose do imunizante Pfizer, dose de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais e primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos.

SEGUNDA DOSE DA PFIZER

A prefeitura abre, a partir das 16h30 desta quarta-feira (29), agendamento para as pessoas com 18 anos ou mais que precisam tomar a segunda dose da vacina Pfizer.
Serão oferecidas 1.500 doses. Os imunizantes são destinados àqueles que receberam a primeira dose da Pfizer há 70 dias ou mais.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura.
A aplicação da vacina acontece nesta sexta-feira (01/10) no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.

DOSE DE REFORÇO

Haverá uma ação de aplicação da dose de reforço nesta quinta-feira (30), das 13h às 17h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, para as pessoas acima dos 60 anos que tenham recebido a segunda dose de qualquer imunizante há cinco meses ou mais. Não há necessidade de agendamento.
Ao todo, serão disponibilizadas 1.500 doses da vacina.

ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS

Para os adolescentes de 12 a 17 anos, haverá uma ação de imunização, nesta sexta-feira (01/10), das 08h às 15h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba, destinada àqueles que precisam tomar a primeira dose. O imunizante a ser aplicado será o da Pfizer, e não há necessidade de agendamento prévio.
No total, serão distribuídas 1.000 doses.

Veja Também

Covid-19: ES registra 12.539 mortes e 584.280 casos confirmados

Covid-19: ES vai exigir comprovante de vacinação para matrícula escolar

Novavax começa ensaio de combinação entre vacinas contra Covid e gripe sazonal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Prefeitura de Guarapari Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados