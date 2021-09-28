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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.539 mortes e 584.280 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 13 óbitos e 1.004 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (28) no Painel Covid-19, atualizado pela Sesa

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 17:27

Publicado em 

28 set 2021 às 17:27
Novo coronavírus, causador da Covid-19
ES registrou mais de mil casos confirmados nas últimas 24h Crédito: Freepik
O Espírito Santo chegou ao total de 12.539 mortes e 584.280 casos confirmados  coronavírus, desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 13 óbitos e 1.004 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (28) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). É apenas a terceira vez desde o início do mês de setembro que o Estado ultrapassa a marca de mil casos no período de um dia.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 73.374. Na sequência, aparece Vila Velha (73.023), seguida por Vitória (63.889) e Cariacica (44.073). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.954), que fica na Região Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.047 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.284. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.654 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 559.112, com um acréscimo de 979 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.943.643 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.616.548 também já receberam a segunda dose. Além delas, outras 114.075 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a secretaria, 58.020 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.

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