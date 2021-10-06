Guarapari abre 1.800 vagas para dose de reforço em profissionais da saúde

A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre, a partir das 16h30 desta quarta-feira (6), o primeiro agendamento para dose de reforço dos profissionais da saúde. Serão atendidos aqueles que tomaram a última dose há seis meses ou mais.
Ao todo, serão oferecidas 1.800 vagas. O processo de imunização acontece nesta quinta-feira (7), de 8h às 14h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
Para realizar a marcação da aplicação, basta acessar o site da prefeitura e seguir os passos.
É importante que os profissionais apresentem, no momento da vacinação, comprovante de agendamento disponibilizado pelo sistema (impresso), comprovante da primeira e da segunda dose, CPF, cartão do SUS e comprovante profissional (crachá, contracheque, contrato de trabalho, carteira de trabalho ou carteira do conselho de classe profissional).