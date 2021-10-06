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Covid-19

Guarapari abre 1.800 vagas para dose de reforço em profissionais da saúde

Serão atendidos aqueles que tomaram a última dose há seis meses ou mais. O processo de imunização acontece nesta quinta-feira (7), de 8h às 14h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 10:39

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

06 out 2021 às 10:39
Vacina Astrazeneca
Frasco do imunizante contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre, a partir das 16h30 desta quarta-feira (6), o primeiro agendamento para dose de reforço dos profissionais da saúde. Serão atendidos aqueles que tomaram a última dose há seis meses ou mais.
Ao todo, serão oferecidas 1.800 vagas. O processo de imunização acontece nesta quinta-feira (7), de 8h às 14h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
Para realizar a marcação da aplicação, basta acessar o site da prefeitura e seguir os passos.
É importante que os profissionais apresentem, no momento da vacinação, comprovante de agendamento disponibilizado pelo sistema (impresso), comprovante da primeira e da segunda dose, CPF, cartão do SUS e comprovante profissional (crachá, contracheque, contrato de trabalho, carteira de trabalho ou carteira do conselho de classe profissional).

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