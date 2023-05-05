Campanha será destinada à vacinação contra Covid-19 e Influenza (gripe) Crédito: Shutterstock

Cidades da Grande Vitória promovem, neste sábado (06), um Dia D de vacinação contra a Covid-19 e Influenza (gripe) para diversos públicos. Com agendamento ou por livre demanda, o objetivo é imunizar a população e evitar que haja atraso na carteira de vacinação. Haverá ainda a oferta de outros imunizantes de rotina, como meningite ACWY e Vírus do papiloma humano (HPV).

Veja os locais de imunização e os imunizantes disponíveis:

Cariacica

Para quem deseja vacinar sem agendamento, Cariacica vai disponibilizar vagas em nove Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Shopping Moxuara. Serão disponibilizados imunizantes contra Covid-19 e Influenza (gripe), além de vacinas de rotina para atualização do cartão de vacinação.

As UBS que vão participar do Dia D são: Porto de Santana, Itaquari, Cariacica-Sede, Nova Rosa da Penha II, Bela Aurora, Santa Fé, Oriente, Novo Brasil e Rio Marinho. O horário de atendimento será das 8 às 16 horas.

No Shopping Moxuara, serão oferecidos os mesmos imunizantes, mas o horário de atendimento será das 10h às 17 horas, também sem agendamento.

Your browser does not support the audio element. Grande Vitória tem Dia D de vacinação neste sábado (6); veja onde se imunizar

Moradores serão imunizados com:

Bivalente: toda a população com 18 anos ou mais. Também podem ser vacinadas pessoas com idade a partir de 12 anos com comorbidades, deficiência permanente, imunocomprometidas, vivendo em instituições de longa permanência, e indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

toda a população com 18 anos ou mais. Também podem ser vacinadas pessoas com idade a partir de 12 anos com comorbidades, deficiência permanente, imunocomprometidas, vivendo em instituições de longa permanência, e indígenas, ribeirinhos e quilombolas; Gripe: crianças (6 meses a menores de 6 anos); gestantes; puérperas; pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores de saúde; indígenas; pessoas com comorbidades; funcionários do sistema de privação de liberdade; professores; forças de segurança e salvamento; forças armadas; pessoas com deficiência; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários.

Vitória

A partir das 12 horas deste sábado (06), a Secretaria de Saúde de Vitória vai abrir 6.690 vagas para vacinação contra a Covid-19 e gripe. O agendamento deve ser feito pelo agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online. De acordo com a administração municipal, a aplicação das vacinas será ao longo da próxima semana.

As vagas serão distribuídas entre 23 unidades de saúde: Jardim Camburi, Vitória, Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Forte São João, Ilha das Caieiras, Ilha de Santa Maria, Praia do Suá, Jardim da Penha, Andorinhas, Santa Luiza, São Cristóvão, Consolação, Grande Vitória, Jabour, Santo André, Santa Marta, República, Quadro, Maria Ortiz, Alagoano e Resistência.

Quem garantiu uma vaga no agendamento dessa quinta-feira (04) também irá vacinar no sábado, das 8h às 17h.

Quem pode vacinar:

Covid-19: 1ª dose, 2ª dose, reforço e 4ª dose da vacina contra a Covid-19, além de Pfizer pediátrica e Pfizer baby;

1ª dose, 2ª dose, reforço e 4ª dose da vacina contra a Covid-19, além de Pfizer pediátrica e Pfizer baby; Bivalente: pessoas com 18 anos e mais, imunossuprimidos de 12 anos e mais, gestantes, puérperas (até 45 dias de pós-parto), pessoas com deficiência permanente de 12 anos e mais;

pessoas com 18 anos e mais, imunossuprimidos de 12 anos e mais, gestantes, puérperas (até 45 dias de pós-parto), pessoas com deficiência permanente de 12 anos e mais; Influenza: pessoas com 60 anos e mais, gestantes, puérperas (até 45 dias de pós-parto), crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários e funcionários do sistema de privação de liberdade.

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Serra

O município da Serra também confirmou participação no Dia De Vacinação, sem a necessidade de agendamento. Serão mais de 10 pontos, entre UB's, shopping e no Serra+Cidadã, em Jardim Tropical. Vale destacar que, além do imunizante contra Influenza (que será destinado para os grupos prioritários), também serão aplicadas vacinas contra a Covid-19 e outras de rotina.

No sábado (6), a vacinação ocorre das 8h às 16h nas Unidades Regionais de Saúde (URS) de Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Serra Dourada e Serra Sede; e nas UB's de Carapina I, Jardim Carapina, Nova Almeida e Planalto Serrano. Já na Serra+Cidadã, a imunização será das 9h às 16h, e das 9h às 17h no Shopping Montserrat.

A vacinação continua no domingo (07), das 10h às 17h, dentro do Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras.

Quem pode:

Covid-19: toda a população acima de 18 anos; pessoas a partir de 12 anos, que pertençam a pelo menos um dos seguintes grupos: imunocomprometidos; indígenas, ribeirinhos e quilombolas; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; portadores de comorbidades em geral;

toda a população acima de 18 anos; pessoas a partir de 12 anos, que pertençam a pelo menos um dos seguintes grupos: imunocomprometidos; indígenas, ribeirinhos e quilombolas; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; portadores de comorbidades em geral; Influenza: crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); -trabalhador da saúde; gestantes, puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais de idade; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

Vila Velha

Em Vila Velha serão disponibilizadas, sem necessidade de agendamento, cinco mil doses para Influenza em quatro postos montados na cidade: nos shoppings Praia da Costa e Boulevard, das 11h às 18h, além das Unidades de Saúde de Jardim Marilândia e de Terra Vermelha, das 9h às 16h. Também serão ofertadas quatro mil doses da bivalente, além das demais vacinas de Covid e as de rotina.

Confira a quem são destinadas as vacinas:

Covid-19: D1 e D2 - pessoas acima de 6 meses; D3 - pessoas acima de 3 anos; D4 - pessoas acima de 18 anos que tomaram a D3 há pelo menos quatro meses e pessoas acima de 60 anos que tomaram a D3 há pelo menos três meses;

D1 e D2 - pessoas acima de 6 meses; D3 - pessoas acima de 3 anos; D4 - pessoas acima de 18 anos que tomaram a D3 há pelo menos quatro meses e pessoas acima de 60 anos que tomaram a D3 há pelo menos três meses; Bivalente: população acima de 18 anos; além de outras pessoas acima de 12 anos, como gestantes; puérperas; pacientes imunocomprometidos; pessoas vivendo em instituições de longa permanência, (ILP e RI) e seus trabalhadores; trabalhadores da saúde; trabalhadores da educação, entre outros;

população acima de 18 anos; além de outras pessoas acima de 12 anos, como gestantes; puérperas; pacientes imunocomprometidos; pessoas vivendo em instituições de longa permanência, (ILP e RI) e seus trabalhadores; trabalhadores da saúde; trabalhadores da educação, entre outros; Meningite ACWY: adolescentes de 11 a 14 anos que NÃO foram vacinados contra a meningite ACWY a partir dos 10 anos;

adolescentes de 11 a 14 anos que NÃO foram vacinados contra a meningite ACWY a partir dos 10 anos; HPV: meninos e meninas de 9 anos a 14 anos.

Horários de funcionamento de outros pontos: