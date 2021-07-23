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Covid-19

Grande Vitória: confira as vagas para agendar vacina nesta sexta-feira (23)

Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari abrem agendamentos nesta sexta-feira (23) para marcar a aplicação da vacina contra a Covid-19. Veja os detalhes

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 10:45

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

23 jul 2021 às 10:45
Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
A campanha de imunização contra a Covid-19 avança no Espírito Santo. Nesta sexta-feira (23),  prefeituras da Grande Vitória abrem novos agendamentos para ampliar a cobertura vacinal dos moradores. São mais de 25 mil vagas.
Em Cariacica, apesar de não ter agendamento nesta sexta-feira (23), a Prefeitura informou que a próxima data para marcar a vacinação será na segunda-feira (26), às 14 horas, para a segunda dose de Astrazeneca, para quem tomou a primeira dose há 70 dias. O agendamento deverá ser feito exclusivamente pela plataforma Vacina e Confia:  www.vacinaeconfia.es.gov.br.

GUARAPARI 

A prefeitura de Guarapari abre nesta sexta-feira (23), às 16h30, um novo agendamento para pessoas acima de 28 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
No total, serão disponibilizadas 2.500 doses que serão aplicadas na próxima segunda e terça-feira (26 e 27). O agendamento deve ser realizado no site da Prefeitura de Guarapari (https://www.guarapari.es.gov.br/) , no link “Clique aqui para agendar a vacina”.
Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas. Em ambos os dias, a vacinação será no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Não haverá Drive Thru.
É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

VILA VELHA 

De acordo com a prefeitura de Vila Velha, nesta sexta-feira (23), serão disponibilizadas mais 9.450 vagas para vacinação com a primeira e segunda dose. O agendamento terá início às 15h, no site https://vacina.vilavelha.es.gov.br/
As doses começam a ser administradas na próxima segunda-feira (26), e o público contemplado para este momento é:
  • Primeira dose - população geral com 30 anos ou mais, gestantes e puérperas (Pfizer)
  • Segunda dose - público que tomou a Coronavac após 28 dias e Astrazeneca após 70 dias

SERRA

A prefeitura da Serra abre agendamento nesta sexta-feira (23), às 18 horas, pelo site http://gti.serra.es.gov.br/saude/. Ao total, serão disponibilizadas 4.280 vagas.
Poderão participar desse novo agendamento pessoas com idades acima de 33 anos sem comorbidades; gestantes; puérperas; profissionais da Educação, da Segurança e do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

VITÓRIA 

Na capital, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há previsão de abertura de dois agendamentos nesta sexta-feira (23). O primeiro será ao meio-dia para a segunda dose do imunizante Astrazeneca em pessoas que receberam a primeira até 17 de maio. Ao total, serão disponibilizadas 3.300 vagas.
Quem realizar este agendamento, recebe a aplicação da vacina na segunda-feira (26), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha.
Já às 14h, outro agendamento será aberto, destinado a aplicação da segunda dose da Pfizer para as pessoas que receberam a a primeira até 7 de maio. Serão disponibilizadas 5.600 vagas, e a aplicação será realizada na terça (27) e na quarta (28), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha.
Todos os agendamentos da Prefeitura de Vitória devem ser realizados pelo site https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.

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