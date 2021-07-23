Grande Vitória: confira as vagas para agendar vacina nesta sexta-feira (23)

Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva

. Nesta sexta-feira (23), prefeituras da Grande Vitória abrem novos agendamentos para ampliar a cobertura vacinal dos moradores. São mais de 25 mil vagas.

A campanha de imunização contra a Covid-19 avança no Espírito Santo . Nesta sexta-feira (23), prefeituras da Grande Vitória abrem novos agendamentos para ampliar a cobertura vacinal dos moradores. São mais de 25 mil vagas.

Em Cariacica, apesar de não ter agendamento nesta sexta-feira (23), a Prefeitura informou que a próxima data para marcar a vacinação será na segunda-feira (26), às 14 horas, para a segunda dose de Astrazeneca, para quem tomou a primeira dose há 70 dias. O agendamento deverá ser feito exclusivamente pela plataforma Vacina e Confia: www.vacinaeconfia.es.gov.br

GUARAPARI

prefeitura de Guarapari abre nesta sexta-feira (23), às 16h30, um novo agendamento para pessoas acima de 28 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

No total, serão disponibilizadas 2.500 doses que serão aplicadas na próxima segunda e terça-feira (26 e 27). O agendamento deve ser realizado no site da Prefeitura de Guarapari ( https://www.guarapari.es.gov.br/ ) , no link “Clique aqui para agendar a vacina”.

Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas. Em ambos os dias, a vacinação será no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. Não haverá Drive Thru.

É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

VILA VELHA

De acordo com a prefeitura de Vila Velha, nesta sexta-feira (23), serão disponibilizadas mais 9.450 vagas para vacinação com a primeira e segunda dose. O agendamento terá início às 15h, no site https://vacina.vilavelha.es.gov.br/

As doses começam a ser administradas na próxima segunda-feira (26), e o público contemplado para este momento é:

Primeira dose - população geral com 30 anos ou mais, gestantes e puérperas (Pfizer)

Segunda dose - público que tomou a Coronavac após 28 dias e Astrazeneca após 70 dias

SERRA

A prefeitura da Serra abre agendamento nesta sexta-feira (23), às 18 horas, pelo site http://gti.serra.es.gov.br/saude/ . Ao total, serão disponibilizadas 4.280 vagas.

Poderão participar desse novo agendamento pessoas com idades acima de 33 anos sem comorbidades; gestantes; puérperas; profissionais da Educação, da Segurança e do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

VITÓRIA

Na capital, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há previsão de abertura de dois agendamentos nesta sexta-feira (23). O primeiro será ao meio-dia para a segunda dose do imunizante Astrazeneca em pessoas que receberam a primeira até 17 de maio. Ao total, serão disponibilizadas 3.300 vagas.

Quem realizar este agendamento, recebe a aplicação da vacina na segunda-feira (26), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha.

Já às 14h, outro agendamento será aberto, destinado a aplicação da segunda dose da Pfizer para as pessoas que receberam a a primeira até 7 de maio. Serão disponibilizadas 5.600 vagas, e a aplicação será realizada na terça (27) e na quarta (28), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha.