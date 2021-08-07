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Após três semanas

Ganhador da Mega-Sena em Colatina ainda não retirou prêmio de R$ 76 milhões

De acordo com a Caixa Econômica, até a tarde desta sexta-feira (6), a quantia ainda não havia sido resgatada

Publicado em 

07 ago 2021 às 09:50

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 09:50

O jogo foi feito em uma loteria no bairro Esplanada, em Colatina
O jogo foi feito em uma loteria no bairro Esplanada, em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste/ Reprodução
Três semanas após ter a aposta sorteada, o vencedor ou vencedora do sorteio da Mega-Sena em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, ainda não retirou o prêmio. Segundo a Caixa Econômica, até a tarde desta sexta-feira (6), a quantia de R$ 76 milhões ainda não havia sido resgatada.
O prêmio foi sorteado no dia 17 de julho, com as dezenas 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50, em uma aposta feita na lotérica do bairro Esplanada, no Centro da cidade.
Como valores acima de R$ 1.903,98 não podem ser retirados nas casas lotéricas, mas apenas no banco, o ganhador só pode fazer o resgate em dias de semana, em qualquer uma das agências da Caixa espalhadas pelo país, portando identidade original, CPF e o recibo original da aposta. 
A Caixa afirma que o prêmio pode ser resgatado em, no máximo, 90 dias a partir da publicação do resultado. Caso o valor não seja retirado pelo vencedor, a quantia é repassada integralmente para o Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (Fies).

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