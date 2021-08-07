Ganhador da Mega-Sena em Colatina ainda não retirou prêmio de R$ 76 milhões

O jogo foi feito em uma loteria no bairro Esplanada, em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste/ Reprodução

O prêmio foi sorteado no dia 17 de julho, com as dezenas 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50, em uma aposta feita na lotérica do bairro Esplanada, no Centro da cidade.

Como valores acima de R$ 1.903,98 não podem ser retirados nas casas lotéricas, mas apenas no banco, o ganhador só pode fazer o resgate em dias de semana, em qualquer uma das agências da Caixa espalhadas pelo país, portando identidade original, CPF e o recibo original da aposta.