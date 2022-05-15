Fotógrafos Gildo Loyola e Antônio Moreira recebem homenagem

Antônio Moreira e Gildo Loyola receberam placas dos colegas em homenagem aos anos dedicados à fotografia Crédito: Ricardo Medeiros

Com quase 40 anos dedicados ao fotojornalismo, Gildo Loyola e Antônio Moreira, ambos de 76 anos, receberam uma homenagem de amigos e colegas de profissão, neste sábado (14), em Vitória. O motivo? A vida! A organizadora do encontro foi a professora e também fotógrafa Elizabeth Nader que, muito emocionada, diz ter pensado na surpresa para demonstrar gratidão por todo o aprendizado da convivência com os dois profissionais, que já integraram a equipe da Rede Gazeta e hoje estão aposentados.

"Não tem acontecimento especial. O acontecimento são eles, a vida deles. É muito gratificante! Hoje eu sou professora, formo profissionais e procuro passar para eles um pouco do que os dois me passaram, que foi além das técnicas, mas valores reais, vivência e humildade. É um momento de muita alegria", descreve, com a voz embargada.

Os homenageados também eram só alegria. Além de reencontrarem grandes amigos, receberam uma placa com um agradecimento especial e em reconhecimento ao tempo de trabalho. E foi surpresa mesmo! Gildo e Moreira, como são conhecidos pelos colegas, não faziam ideia do que iria acontecer. "Eu vim para um encontro, dar um abraço no Moreira, e encontrei outros velhos amigos. Deu até lágrimas nos olhos", disse Gildo.

Moreira descreveu o momento como o mais feliz de todos por reencontrar pessoas com quem trabalhou por tantos anos. "Eu sempre falo com todo mundo que sou um cara feliz e hoje eu estou no momento mais feliz ainda porque encontrei vários amigos e ex-colegas de Redação", disse.