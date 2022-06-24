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Vendida a R$ 2,99/kg

Foto de bandeja de pele frango em supermercado de Vila Velha viraliza

Venda de produto, que costuma ser doado ou jogado fora, indignou internautas na última semana; estabelecimento informou que retirou produto da gôndola

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 20:08

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

24 jun 2022 às 20:08
"Pele de frango R$ 2,99/kg". Imagem viralizou na internet ao longa da última semana Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Uma imagem que mostra bandejas de pele de frango sendo vendidas em um supermercado no Espírito Santo viralizou na internet na última semana. Na foto, o produto — que tradicionalmente costuma ser doado ou até jogado fora — é anunciado por R$ 2,99 o quilo. A "oferta" indignou os internautas.
Vários comentários foram postados nas redes sociais. Em um deles, um perfil ironiza a comercialização, dizendo que o "Brasil está decolando". Já outro questiona: "A que ponto chegamos?" (veja mais exemplos abaixo).
Esta não é a primeira vez que "restos" alimentares ganham protagonismo na web. No final do ano passado, por exemplo, uma placa dizendo que ossos eram vendidos em um açougue de Santa Catarina foi alvo de críticas. Em Mato Grossopessoas chegaram a fazer fila para receber a doação de produto similar.

O QUE DIZEM OS ENVOLVIDOS

Conforme mostra a imagem, a bandeja possuía etiqueta de um frigorífero capixaba. No entanto, para a Agência FolhaPress, a Karojy Alimentos afirmou que "nunca comercializou pele de frango e que a etiqueta foi utilizada erroneamente na manipulação do produto pelo Supermercado Faé, em Vila Velha".
Procurado pela reportagem de A Gazeta, um funcionário do estabelecimento localizado no bairro Barramares afirmou que "os produtos já foram recolhidos". Sem se identificar, ele não quis responder outras perguntas. "É só isso", disse. Em seguida, a ligação foi interrompida.

ISSO É OFERTA? VEJA REPERCUSSÃO NA WEB

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