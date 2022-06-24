Foto de bandeja de pele frango em supermercado de Vila Velha viraliza

"Pele de frango R$ 2,99/kg". Imagem viralizou na internet ao longa da última semana Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma imagem que mostra bandejas de pele de frango sendo vendidas em um supermercado no Espírito Santo viralizou na internet na última semana. Na foto, o produto — que tradicionalmente costuma ser doado ou até jogado fora — é anunciado por R$ 2,99 o quilo. A "oferta" indignou os internautas.

Vários comentários foram postados nas redes sociais. Em um deles, um perfil ironiza a comercialização, dizendo que o "Brasil está decolando". Já outro questiona: "A que ponto chegamos?" (veja mais exemplos abaixo).

O QUE DIZEM OS ENVOLVIDOS

Conforme mostra a imagem, a bandeja possuía etiqueta de um frigorífero capixaba. No entanto, para a Agência FolhaPress, a Karojy Alimentos afirmou que "nunca comercializou pele de frango e que a etiqueta foi utilizada erroneamente na manipulação do produto pelo Supermercado Faé, em Vila Velha".

Procurado pela reportagem de A Gazeta, um funcionário do estabelecimento localizado no bairro Barramares afirmou que "os produtos já foram recolhidos". Sem se identificar, ele não quis responder outras perguntas. "É só isso", disse. Em seguida, a ligação foi interrompida.

ISSO É OFERTA? VEJA REPERCUSSÃO NA WEB

3 reais o kg da pele de frango

O Brasil tá decolando pic.twitter.com/3pFl6BDmBT — tesoureiro (@tesoureiros) June 15, 2022

Um país riquíssimo em alimentos, cuja burguesia esbanja do desperdício, oferece pele de frango e ossos como alimento para os brasileiros que não têm dinheiro mais nem pra comprar ovos.

Essa angústia vai passar! pic.twitter.com/pGhxOHe1yM — Gauche en avant? (@GaucheenAvant) June 15, 2022

O povo tá vendendo pele de frango! Isso mesmo, PELE DE FRANGO! A que ponto chegamos!!! pic.twitter.com/R9Rhv6Jy2g — DF da Deprê (@DFDaDepre) June 17, 2022

Supermercado vende pele de frango a R$ 2,99 o quilo.



Governo Bolsocaro!!!!!!!! pic.twitter.com/N6GoIqBIIb — José Carlos R. Arana (@JosArana) June 24, 2022