Foto de bandeja de pele frango em supermercado de Vila Velha viraliza

Uma imagem que mostra bandejas de pele de frango sendo vendidas em um supermercado no Espírito Santo viralizou na internet na última semana. Na foto, o produto — que tradicionalmente costuma ser doado ou até jogado fora — é anunciado por R$ 2,99 o quilo. A "oferta" indignou os internautas.
Vários comentários foram postados nas redes sociais. Em um deles, um perfil ironiza a comercialização, dizendo que o "Brasil está decolando". Já outro questiona: "A que ponto chegamos?" (veja mais exemplos abaixo).
Esta não é a primeira vez que "restos" alimentares ganham protagonismo na web. No final do ano passado, por exemplo, uma placa dizendo que ossos eram vendidos em um açougue de Santa Catarina foi alvo de críticas. Em Mato Grosso, pessoas chegaram a fazer fila para receber a doação de produto similar.
O QUE DIZEM OS ENVOLVIDOS
Conforme mostra a imagem, a bandeja possuía etiqueta de um frigorífero capixaba. No entanto, para a Agência FolhaPress, a Karojy Alimentos afirmou que "nunca comercializou pele de frango e que a etiqueta foi utilizada erroneamente na manipulação do produto pelo Supermercado Faé, em Vila Velha".
Procurado pela reportagem de A Gazeta, um funcionário do estabelecimento localizado no bairro Barramares afirmou que "os produtos já foram recolhidos". Sem se identificar, ele não quis responder outras perguntas. "É só isso", disse. Em seguida, a ligação foi interrompida.