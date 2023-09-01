Filhote de veado é encontrado em quintal e cuidado por família no ES

Um filhotinho de veado foi encontrado machucado e sem a mãe no quintal de uma casa em Marechal Floriano , na Região Serrana do Espírito Santo , na noite de quarta-feira (30).

Nos vídeos feitos pela família, é possível ver o animal com as patinhas machucadas, sem conseguir andar direito e depois tomando o leite dado pela família em uma seringa.

Filhote de veado é encontrado em quintal e família amamenta animal com seringa no ES Crédito: Reprodução | Acervo pessoal

Segundo a assistente social Marina Vial, ela e a família ouviram barulhos do lado de fora da casa, na parte de vegetação, e foram ver o que estava acontecendo.

"A gente ouviu alguma cosia gritando muito, a gente não sabia o que era. Meu pai foi cortando o mato até chegar ao animal e encontrou o filhotinho, acuado e com medo de alguns cachorros que estavam ali. Não vimos a mãe dele por ali" Marina Vial - Assitente social

A família viu que o filhote estava machucado e levou o animal para casa. Lá eles perceberam que ele estava com um ferimento na cabeça e com muita dificuldade para andar.

Filhote de veado é encontrado em quintal e família amamenta animal com seringa no ES Crédito: Reprodução | Acervo pessoal

"Nós ligamos para os bombeiros e eles fizeram registro. A Polícia Ambiental também ligou pra gente, mas eles disseram que precisam de suporte, que não seriam eles que fariam esse deslocamento e precisavam ver com outros órgãos", comentou a assistente social.

Para tentar ajudar o animal, Marina disse que colocou o bicho em uma caixa cercada e alguns panos. Com o filhote ferido em casa, a família resolveu procurar ajuda veterinária para saber o que fazer.

"Foi a primeira vez que aparece um animal silvestre assim. Ligamos para uma veterinária, e a orientação foi que a gente desse leite com um pouco de mel morno e uma medicação para a dor. E que ele não podia ficar em um local muito barulhento. Mesmo sendo um animal silvestre, ele foi muito bonzinho. Quando a gente foi medicar e dar o leite ele ficou paradinho, tão bonitinho", disse Marina.

Na manhã desta quinta-feira, por volta das 10h, Marina disse que a Polícia Ambiental foi resgatar o animal e que ele será encaminhado para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) em Cariacica.