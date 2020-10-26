Fila para marcar consulta em posto dobra o quarteirão em Vila Velha

Procura por marcação de consultas faz fila dobrar o quarteirão no bairro Vale Encantado, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TV Gazeta esteve no local na manhã desta segunda-feira (26) e flagrou centenas de pessoas aguardando a abertura do posto para atendimento. Algumas chegaram ao local ainda no começo da madrugada. O transtorno se repete no município, visto que Moradores enfrentaram uma longa fila para a marcação de consultas na unidade de saúde do bairro Vale Encantado, em Vila Velha. A reportagem daesteve no local na manhã desta segunda-feira (26) e flagrou centenas de pessoas aguardando a abertura do posto para atendimento. Algumas chegaram ao local ainda no começo da madrugada. O transtorno se repete no município, visto que também neste mês de outubro moradores de São João Batista enfrentaram o mesmo problema

De acordo com um aviso colocado na porta da unidade, esta segunda-feira é o dia de abertura da marcação das consultas para o mês de novembro. Por esse motivo, os moradores procuram o posto para o agendamento. No entanto, o cenário assusta.

A fila dobra o quarteirão da unidade de saúde. São vários idosos que saíram de casa ainda na madrugada e aguardam atendimento no local. Outra situação que incomoda quem está na fila é a vegetação alta na calçada próxima ao posto. O morador Jorgely Fraga relatou a dificuldade que é para as pessoas de mais idade que buscam o agendamento.

"Eu tenho problema no joelho. Preciso de um lugar para me sentar. O problema é aguentar isso tudo até chegar lá e ouvir que não tem mais ficha. Já escutei isso várias vezes" Jorgely Fraga - Morador que etava na fila

Procura por marcação de consultas faz fila dobrar o quarteirão no bairro Vale Encantado, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Uma moradora que também foi ouvida pela reportagem da TV Gazeta, uma das primeiras da fila, disse que chegou ao local por volta de 1 hora da manhã.

"Cheguei 1 hora da manhã. Estou com o joelho inchado. É uma pouca vergonha isso aqui. Não estou aguentando mais. Ainda estamos expostos aqui a esse mato alto" X. - Moradora não identificada que também aguardava na fila

Outra moradora, identificada como Fabiana, disse que as filas  e as dificuldades para agendar uma consulta  começaram há cerca de dois meses. A gente tinha facilidade de marcar consulta. Agora, de dois meses para cá, está acontecendo isso. Uma covardia com o pessoal do Vale Encantado. Eu estou aqui desde 4h30, reclamou.

As senhas começaram a ser distribuídas por volta das 7h. Funcionárias do posto de saúde informaram que todo mundo que está no local receberá um número para atendimento.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha se manifestou por nota. Disse que a unidade abriu agendamento para consultas em novembro e dezembro, e que não há a necessidade de as pessoas chegarem de madrugada, pois há vagas para todos. Disse ainda que há uma demanda reprimida por conta da pandemia do coronavírus.

A unidade abriu agendamentos de consultas e exames para os meses de novembro e dezembro. Não há necessidade de todos irem ao mesmo dia, chegar de madrugada, pois há vagas disponíveis para atendimentos de todos. Inclusive quem está lá terá sua consulta agendada. Há que considerar ainda uma demanda reprimida por conta do longo período de alto risco da pandemia, quando vários serviços foram suspensos e agora estão retornando à normalidade. Por fim, a PMVV está entregando nesta gestão 10 novas unidades, sendo mais três unidades de saúde até dezembro, além de uma UPA de urgência e emergência 24h, disse.

Telespectadores da TV Gazeta questionaram a falta da informatização do sistema de saúde no município, para um agendamento telefônico ou pela internet. Para isso, a prefeitura respondeu que está implantando a informatização de todas as unidades com o prontuário eletrônico até dezembro. Após essa etapa o próximo passo é o agendamento on-line nas unidades.

Sobre o mato alto no entorno da unidade de saúde, a Prefeitura de Vila Velha informou que o departamento de serviços urbanos será acionado para corrigir a situação.