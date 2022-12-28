Feriado de ano-novo: o que funciona e o que fecha na Grande Vitória

Com o novo ano se aproximando, alguns estabelecimentos da Grande Vitória funcionarão em horários especiais. No dia 31 de dezembro (sábado), muitas lojas de shoppings, por exemplo, vão fechar mais cedo. No domingo (1º), feriado da Confraternização Universal, somente serviços essenciais e alguns estabelecimentos de alimentação vão abrir. Veja horários abaixo e programe-se!
Shoppings
Shopping Moxuara
- 31/12
- Lojas e quiosques: 10h às 19h
- Praça de alimentação e lazer: 10h às 19h
- Cinema e restaurantes: conforme programação no site
- 01/01
- Lojas e quiosques: fechados
- Praça de alimentação e lazer: 11h às 21h
- Cinema e restaurantes: conforme programação no site
Shopping Mestre Álvaro
- 31/12
- Lojas e quiosques: abertura em horário normal e fechamento obrigatório às 19h
- Praça de alimentação e lazer: abertura em horário normal e fechamento obrigatório às 19h
- Cinema: conforme programação no site
- 01/01
- Lojas e quiosques: fechados
- Praça de alimentação e lazer: abertura obrigatória às 11h e fechamento obrigatório às 22h
- Cinema: conforme programação no site
Shopping Praia da Costa
- 31/12
- Lojas e quiosques: 10h às 19h
- Praça de alimentação e lazer: 10h às 19h
- Cinema e restaurantes: conforme programação no site
- 01/01
- Lojas e quiosques: fechados
- Praça de alimentação e lazer: 11h às 21h
- Cinema e restaurantes: conforme programação no site
Masterplace Mall
- 31/12
- Lojas: das 9h às 18h
- Praça de alimentação: das 10h às 18h
- Academia: das 8h às 14h
- 01/01
- Não funciona, seguindo diretrizes do Sindicomerciários
Shopping Montserrat
- 31/12
- Lojas e quiosques: 10h às 19h
- Praça de alimentação: 10h às 19h
- Padaria: 7h às 20h
- Ciretran: fechado
- Academia: 8h às 19h
- Estacionamento: 7h às 20h
- Cinema: 13h10 às 18h
- 01/01
- Lojas e quiosques: fechado
- Praça de alimentação: 11h às 22h
- Padaria: 9h às 20h
- Ciretran: fechado
- Academia: fechada
- Estacionamento: 9h às 20h
- Cinema: abertura às 16h40, com primeira sessão às 17h10
Shopping Vila Velha
- 31/12
- Lojas e quiosques: 10h às 18h
- Alimentação e lazer: 11h às 18h
- 01/01
- Lojas e quiosques: fechados
- Alimentação e lazer: 11h às 22h
Boulevard Shopping Vila Velha
- 31/12
- Lojas e quiosques: 10h às 19h
- Alimentação e lazer: 10h às 19h
- Supermercado: 8h às 20h
- Cinema: conforme programação no site
- 01/01
- Lojas e quiosques: fechado
- Alimentação e lazer: 11h às 21h
- Supermercado: fechado
- Cinema: conforme programação no site
Shopping Vitória
- 31/12
- Lojas, stands e alimentação: 10h às 19h
- Cinema: conforme horários das sessões, que podem ser consultadas no site
- 01/01
- Lojas e stands: fechados
- Alimentação: 11h às 22h
- Cinema: conforme horários das sessões, que podem ser consultadas no site
Shopping Norte Sul
- 31/12
- Lojas e quiosques: das 10h às 19h, com abertura facultativa das 19h às 22h
- Praça de alimentação: das 10h às 19h, com abertura facultativa das 19h às 22h
- Cinema: conforme programação no site
- 01/01
- Lojas e quiosques: fechados
- Praça de alimentação: abertura facultativa das 10h às 19h
- Cinema: conforme programação no site
Shopping Jardins
- 31/12
- Lojas e praça de alimentação: 9h às 18h
- Cinema: conforme programação no site
- 01/01
- O shopping estará fechado
Supermercados
A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) informou que a atual Convenção Coletiva de Trabalho, assinada entre a Fecomércio e o Sindicomerciários, proíbe o trabalho dos funcionários do comércio em geral na data. Sendo assim, os supermercados estarão fechados no domingo (1º). "Já na véspera do feriado, 31 de dezembro, as empresas estão autorizadas a estender o horário de abertura das lojas", destacou a associação.
- Carone
- 31/12: 8h às 20h
- 01/01: lojas fechadas
- Perim
- 31/12: 8h às 20h
- 01/01: lojas fechadas
- Extrabom, Extraplus e Atacado Vem
- 31/12: lojas da Grande Vitória e Guarapari funcionarão das 7h às 20h
- 01/01: lojas fechadas
O supermercado Epa foi demandado pela reportagem desde o início da semana, mas não respondeu até a publicação.
Bancos
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que no dia 30 de dezembro (sexta-feira) não haverá expediente bancário e as agências não abrirão para atendimento ao público. Já no dia 2 de janeiro (segunda-feira), os bancos voltam ao expediente normal de atendimento ao público.
Comércio de rua
De acordo com a Federação do Comércio do Espírito Santo, no dia 31 de dezembro a definição do funcionamento das atividades fica a cargo de cada estabelecimento. Já no dia 1º de janeiro, conforme Convenção Coletiva, não é permitido o trabalho do comerciário.
- Glória (Vila Velha)
- 31/12: 9h às 15h
- 01/01: lojas fechadas
Prefeituras
Prefeitura de Vitória
Em Vitória, os munícipes poderão se informar sobre variados serviços e obter informações pelo Fala Vitória 156. "Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser realizado no aplicativo Vitória Online e no portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8h às 22h. Já pelo aplicativo Vitória Online, o atendimento é 24 horas por dia", informou a prefeitura.
As unidades de saúde dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7h às 19h, para atendimentos à população. O Pronto Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III; e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.
Prefeitura da Serra
A Prefeitura da Serra informou que como neste ano as festividades acontecem entre sábado e domingo, o funcionamento será normal até sexta-feira (30), com as respectivas escalas de final de semana mantidas no município.
Prefeitura de Vila Velha
A Prefeitura de Vila Velha informou que os serviços essenciais estarão funcionado, tais como os Pronto Atendimentos da Glória e Cobilândia, UPA de Riviera da Barra, Guarda Municipal, serviços de coleta de lixo, dentre outros.
Prefeitura de Cariacica
A Prefeitura de Cariacica terá funcionamento diferenciado na próxima sexta-feira (30), com ponto facultativo para os servidores municipais. Por isso, neste dia não haverá expediente nas repartições públicas. O mesmo vale para o sábado (31) e domingo (1º). As atividades retornam na segunda-feira (2).
Nos dias 30 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro, os PAs de Bela Vista e de Nova Rosa da Penha I funcionarão das 7h às 17h, e o PA de Flexal funcionará das 7h às 19h. Além disso, o PA do Trevo de Alto Lage funcionará 24 horas.
Prefeitura de Guarapari
A Prefeitura de Guarapari informou que no sábado (31) e no domingo (1º) somente os órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão e que não admitem paralisação irão funcionar normalmente.
As prefeituras de Viana e Fundão foram demandadas desde o início da semana pela reportagem, mas não responderam.