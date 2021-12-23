Feriado: confira como será o atendimento nos hospitais e centros de saúde do ES
Hospitais, alguns pontos de testagem para a Covid-19, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), estão entre os serviços de urgência e emergência que vão oferecer atendimento normal durante o fim de semana de Natal.
Outros serviços vão ser afetados pela decisão do governo do Espírito Santo, que decretou ponto facultativo para as repartições públicas nesta sexta-feira (24). Com isso, serviços administrados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que não prestam atendimentos de urgência e emergência, funcionam até esta quinta-feira (23) e retornam as atividades na próxima segunda-feira (27). Confira:
FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS
- Aracruz
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Guaçuí
- Itapemirim
- Linhares
- Nova Venécia
- Serra
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Velha
- Vitória
- São Mateus
Funcionam até esta quinta-feira (23) e retornam as atividades na próxima segunda-feira (27). Já a unidade de São Mateus permanecerá fechada na segunda-feira (27) devido ao feriado municipal e retorna às atividades, na próxima terça-feira (28).
CENTROS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES (CREs)
- Colatina
- Cachoeiro de Itapemirim
- São Mateus
- Metropolitano
Funcionam até esta quinta-feira (23) e retornam as atividades na próxima segunda-feira (27).
HEMOCENTROS REGIONAIS
- Colatina
- Linhares
- São Mateus
Funcionam até esta quinta-feira (23) e retornam as atividades na próxima segunda-feira (27).
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESPÍRITO SANTO (Crefes)
- Atendimento ambulatorial - suspenso
- Internações- mantidas durante esta sexta-feira (24) e durante o fim de semana
CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (Hemoes) - VITÓRIA
- Atendimentos - sexta-feira (24) e no domingo (26), fechando apenas no sábado (25)
TESTAGEM PARA COVID-19
- Aeroporto de Vitória - a testagem é realizada no local, inclusive durante esta sexta-feira (24) e feriado de Natal (25), 24h por dia
- Rodoviária de Vitória - atendimento será das 8h às 16h. No domingo o serviço estará suspenso, retornando na segunda-feira (27)
- Pontos no Terminal de Jardim América, Itaparica, Laranjeiras, Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES) e Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) - funcionam até esta quinta-feira (23) e retornam na segunda-feira (27)
- Testagem por meio de agendamento on-line, no link: https://agendamento.es.gov.br/.
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) - atendimento normal
- Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) - os profissionais de saúde e a população podem ligar para o 0800-283-9904 (atendimento 24 horas) para receber orientações de como proceder em caso de intoxicação por medicamentos, plantas, contatos com animais peçonhentos ou outro motivo. A ligação é gratuita.
HOSPITAIS ESTADUAIS
- Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra;
- Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HEDS), na Serra;
- Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória;
- Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE), em Vitória;
- Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF), em Vila Velha;
- Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha;
- Hospital Estadual Dr. Nilton de Barros, em Vila Velha;
- Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica – emergências psiquiátricas;
- Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HERAS), em São Mateus;
- Hospital e Maternidade Silvio Avidos (HEMSA), em Colatina;
- Hospital Estadual Dr. João dos Santos Neves (HEJSN), em Baixo Guandu;
- Hospital Estadual São José do Calçado (HESJC);
- Unidade Integrada Jerônimo Monteiro (UIJM);
- Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), em Barra de São Francisco;
- Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), em Cachoeiro de Itapemirim – emergências psiquiátricas
Atendimento normal em todas as unidades hospitalares.