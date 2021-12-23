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Feriado: confira como será o atendimento nos hospitais e centros de saúde do ES

Alguns serviços administrados pela Secretaria da Saúde (Sesa) que não prestam atendimentos de urgência e emergência funcionam até esta quinta-feira (23) e retornam as atividades na próxima segunda-feira (27)

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 19:47

Publicado em 

23 dez 2021 às 19:47
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira
Feriado: confira como será o atendimento nos hospitais e centros de saúde do ES
Hospitais, alguns pontos de testagem para a Covid-19, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), estão entre os serviços de urgência e emergência que vão oferecer atendimento normal durante o fim de semana de Natal.
Outros serviços vão ser afetados pela decisão do governo do Espírito Santo, que decretou ponto facultativo para as repartições públicas nesta sexta-feira (24). Com isso, serviços administrados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que não prestam atendimentos de urgência e emergência, funcionam até esta quinta-feira (23) e retornam as atividades na próxima segunda-feira (27). Confira:

FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS

  • Aracruz
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Guaçuí
  • Itapemirim
  • Linhares
  • Nova Venécia
  • Serra
  • Venda Nova do Imigrante
  • Vila Velha
  • Vitória 
  • São Mateus
Funcionam até esta quinta-feira (23) e retornam as atividades na próxima segunda-feira (27). Já a unidade de São Mateus permanecerá fechada na segunda-feira (27) devido ao feriado municipal e retorna às atividades, na próxima terça-feira (28).

CENTROS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES (CREs)

  • Colatina
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • São Mateus
  • Metropolitano
Funcionam até esta quinta-feira (23) e retornam as atividades na próxima segunda-feira (27).

HEMOCENTROS REGIONAIS

  • Colatina
  • Linhares
  • São Mateus 
Funcionam até esta quinta-feira (23) e retornam as atividades na próxima segunda-feira (27).

CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESPÍRITO SANTO  (Crefes)

  • Atendimento ambulatorial - suspenso
  • Internações- mantidas durante esta sexta-feira (24) e durante o fim de semana

CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (Hemoes) - VITÓRIA

  • Atendimentos - sexta-feira (24) e no domingo (26), fechando apenas no sábado (25)

TESTAGEM PARA COVID-19

  • Aeroporto de Vitória - a testagem é realizada no local, inclusive durante esta sexta-feira (24) e feriado de Natal (25), 24h por dia
  • Rodoviária de Vitória - atendimento será das 8h às 16h. No domingo o serviço estará suspenso, retornando na segunda-feira (27)
  • Pontos no Terminal de Jardim América, Itaparica, Laranjeiras, Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES) e Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) -  funcionam até esta quinta-feira (23) e retornam na segunda-feira (27)
  • Testagem por meio de agendamento on-line, no link: https://agendamento.es.gov.br/.

SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

  • Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) - atendimento normal
  • Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) - os profissionais de saúde e a população podem ligar para o 0800-283-9904 (atendimento 24 horas) para receber orientações de como proceder em caso de intoxicação por medicamentos, plantas, contatos com animais peçonhentos ou outro motivo. A ligação é gratuita.

HOSPITAIS ESTADUAIS 

  • Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra;
  • Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HEDS), na Serra;
  • Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória;
  • Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE), em Vitória;
  • Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF), em Vila Velha;
  • Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha;
  • Hospital Estadual Dr. Nilton de Barros, em Vila Velha;
  • Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica – emergências psiquiátricas;
  • Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HERAS), em São Mateus;
  • Hospital e Maternidade Silvio Avidos (HEMSA), em Colatina;
  • Hospital Estadual Dr. João dos Santos Neves (HEJSN), em Baixo Guandu;
  • Hospital Estadual São José do Calçado (HESJC);
  • Unidade Integrada Jerônimo Monteiro (UIJM);
  • Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), em Barra de São Francisco;
  • Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), em Cachoeiro de Itapemirim – emergências psiquiátricas
Atendimento normal em todas as unidades hospitalares.

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