Feriadão: excesso de velocidade é infração mais registrada nas BRs do ES

Ao menos 25 acidentes e dois óbitos também foram registrados no período, segundo a PRF Crédito: Câmara de Pedro Canário

A corporação destacou ainda que 343 motoristas foram flagrados ultrapassando em local proibido e 18 dirigindo sob efeito de álcool. As 1642 abordagens registradas pela PRF em 2023 resultaram em 1.149 autos de infração que, somados às infrações de excesso de velocidade, totalizaram 3.087 multas no período.

No feriadão também foram registrados 25 acidentes, com 31 feridos e dois óbitos. Os números de 2023 são menores que os registrados no mesmo feriado de 2022, de 15 a 19 de junho, quando foram registradas quatro mortes no local das ocorrências, 32 acidentes e 40 feridos.

Infrações registradas durante o feriadão de Corpus Christi em 2022 e 2023 Crédito: Polícia Rodoviária Federal