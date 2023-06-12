Feriadão: excesso de velocidade é infração mais registrada nas BRs do ES

Quase dois mil condutores foram autuados por excesso de velocidade nas BRs que cortam o Espírito Santo durante o feriadão de Corpus Christi, entre a última quarta-feira (7) e o domingo (11). Ao todo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram 1.938 pessoas flagradas cometendo a infração, enquanto este número foi de 890 no mesmo período de 2022.
A corporação destacou ainda que 343 motoristas foram flagrados ultrapassando em local proibido e 18 dirigindo sob efeito de álcool. As 1642 abordagens registradas pela PRF em 2023 resultaram em 1.149 autos de infração que, somados às infrações de excesso de velocidade, totalizaram 3.087 multas no período.
No feriadão também foram registrados 25 acidentes, com 31 feridos e dois óbitos. Os números de 2023 são menores que os registrados no mesmo feriado de 2022, de 15 a 19 de junho, quando foram registradas quatro mortes no local das ocorrências, 32 acidentes e 40 feridos.
Conforme a PRF detalhou nesta segunda-feira (12), houve outras ações para combater a criminalidade nas rodovias federais. Em 2023, 12 pessoas foram presas no Estado em ocorrências de tráfico de drogas, uso de documento falso e mandados de prisão.