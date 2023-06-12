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Corpus Christi

Feriadão: excesso de velocidade é infração mais registrada nas BRs do ES

Durante ações realizadas entre quarta-feira (7) e domingo (11), 1.938 motoristas foram flagrados acima da velocidade permitida, enquanto este índice foi de 890 no mesmo período de 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2023 às 18:42

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 18:42

Vista de Pedro Canário, cidade do Norte do ES que é cortada pela BR 101
Ao menos 25 acidentes e dois óbitos também foram registrados no período, segundo a PRF Crédito: Câmara de Pedro Canário
Quase dois mil condutores foram autuados por excesso de velocidade nas BRs que cortam o Espírito Santo durante o feriadão de Corpus Christi, entre a última quarta-feira (7) e o domingo (11). Ao todo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram 1.938 pessoas flagradas cometendo a infração, enquanto este número foi de 890 no mesmo período de 2022. 
A corporação destacou ainda que 343 motoristas foram flagrados ultrapassando em local proibido e 18 dirigindo sob efeito de álcool. As 1642 abordagens registradas pela PRF em 2023 resultaram em 1.149 autos de infração que, somados às infrações de excesso de velocidade, totalizaram 3.087 multas no período.
No feriadão também foram registrados 25 acidentes, com 31 feridos e dois óbitos. Os números de 2023 são menores que os registrados no mesmo feriado de 2022, de 15 a 19 de junho, quando foram registradas quatro mortes no local das ocorrências, 32 acidentes e 40 feridos. 
Infrações registradas durante o feriadão de Corpus Christi em 2022 e 2023
Infrações registradas durante o feriadão de Corpus Christi em 2022 e 2023 Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Conforme a PRF detalhou nesta segunda-feira (12), houve outras ações para combater a criminalidade nas rodovias federais. Em 2023, 12 pessoas foram presas no Estado em ocorrências de tráfico de drogas, uso de documento falso e mandados de prisão.

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