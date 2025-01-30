Fenômeno meteorológico traz chuva extrema para o Sudeste do Brasil

Há previsão de mais chuvas para a região Sudeste do Brasil e o Espírito Santo pode ser afetado. Segundo o Climatempo, um novo episódio do sistema meteorológico chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul, também conhecido pela sigla ZCAS, estará ativo sobre o país entre esta quinta-feira (30) e domingo (2). O fenômeno deve trazer temporais volumosos para partes das Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil.

Os maiores volumes de chuva estão previstos para a região Sudeste, mas em áreas diferentes daquelas atingidas pela ZCAS no final de dezembro e em janeiro. Nos episódios anteriores, as tempestades aconteceram, principalmente, no Norte e Leste de Minas Gerais, no Espírito Santo, em áreas da Bahia, de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e do Tocantins.

Agora, a maior preocupação é com uma estreita faixa entre a divisa de São Paulo com Minas Gerais e com o Rio de Janeiro. Confira os acumulados de chuva previstos para o período:

Acumulado de chuva previsto entre quinta-feira (30) e domingo (2) Crédito: Climatempo

Riscos de deslizamentos e enchentes