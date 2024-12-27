Do Rio Grande do Sul ao Espírito Santo: a lição de 2024 para a justiça climática

Pessoas tentam encontrar alimentos em meio à lama da destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira

Os últimos dias de 2024 foram marcados por fortes e volumosas chuvas no centro-sul do Brasil. Inclusive na Grande Vitória , que voltou a registrar as já conhecidas cenas de alagamentos em plena semana do Natal.

Apesar de tempestades serem usuais, principalmente no verão brasileiro, o ano confirmou que elas se tornaram mais robustas em meio ao impasse climático e ao contexto social. Não se pode deixar de avaliar tal panorama sem levar em consideração o processo de urbanização, exponenciado a partir da Revolução Industrial, e as mudanças climáticas, em boa parte, ocasionadas pela própria ação humana, principalmente pela emissão de gases que contribuem com o famigerado efeito estufa.

As tragédias climáticas que marcaram 2024 são provas inequívocas da urgência na implementação de medidas de prevenção de catástrofes. Uma dessas medidas foi utilizada com êxito recentemente no Espírito Santo: o acionamento, pela primeira vez, dos sinais de alerta enviados diretamente ao celular dos moradores das regiões sob risco . Informação de qualidade e no tempo certo poupa vidas e pode diminuir os impactos patrimoniais das adversidades meteorológicas.

Além dos alertas, é persistente a urgência em recuperar rios e córregos, que foram canalizados e maltratados ao longo do tempo. O cinza do concreto não substituiu apenas o verde das cidades, tornou o solo mais impermeável. Quando chove forte, os cursos de água enchem mais rapidamente e sem ter como seguir o destino natural de correr normalmente, eles correm mais rápido, em velocidade violenta, além disso, a vazão demora cada vez mais.