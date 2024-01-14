Familiares e amigos fazem carreata por justiça após morte de casal no ES

Segundo os organizadores, aproximadamente 300 pessoas participaram da manifestação. Eles saíram da localidade de Boa Vista do Sul e seguiram até o Palácio das Águias, onde finalizam o protesto com uma oração.

Uma das organizadoras da carreata foi a autônoma Gabrielle Ataliba, 25 anos. “Queremos que ele (o motorista) pague e tenha a condenação, pois estava embriagado e com drogas dentro do carro. Sabemos que a vida dos dois não teremos de volta. Eles destruiu sonhos e vidas, futuro”. Contou.