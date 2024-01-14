Familiares e amigos fazem carreata por justiça após morte de casal no ES

Familiares e amigos fizeram uma carretara na tarde de sábado (13) pelas ruas de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Eles pedem justiça após o casal Maicon Ataliba, de 26 anos, e a namorada Ingrid Moreira, de 19 anos, morrer durante um acidente no último dia 6. O motorista do outro veículo, um homem de 35 anos, foi preso em flagrante e permanece preso no Centro de Detenção Provisória de Marataízes.
Segundo os organizadores, aproximadamente 300 pessoas participaram da manifestação. Eles saíram da localidade de Boa Vista do Sul e seguiram até o Palácio das Águias, onde finalizam o protesto com uma oração.
Uma das organizadoras da carreata foi a autônoma Gabrielle Ataliba, 25 anos. “Queremos que ele (o motorista) pague e tenha a condenação, pois estava embriagado e com drogas dentro do carro. Sabemos que a vida dos dois não teremos de volta. Eles destruiu sonhos e vidas, futuro”. Contou.