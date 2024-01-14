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Em Itapemirim

Familiares e amigos fazem carreata por justiça após morte de casal no ES

Jovens pararam no acostamento para trocar pneu do veículo, no dia 6 de janeiro, e foram atingidos por um motorista que havia bebido; condutor que causou mortes está preso
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

14 jan 2024 às 10:56

Publicado em 14 de Janeiro de 2024 às 10:56

Familiares e amigos fazem carreata por justiça após morte de jovens em Itapemirim
Familiares e amigos fazem carreata por justiça após morte de jovens em Itapemirim Crédito: Reprodução - Leitor A Gazeta
Familiares e amigos fizeram uma carretara na tarde de sábado (13) pelas ruas de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Eles pedem justiça após o casal Maicon Ataliba, de 26 anos, e a namorada Ingrid Moreira, de 19 anos, morrer durante um  acidente no  último dia 6. O motorista do outro veículo, um homem de 35 anos,  foi preso em flagrante e permanece preso no Centro de Detenção Provisória de Marataízes.
Segundo os organizadores, aproximadamente 300 pessoas participaram da manifestação. Eles saíram da localidade de Boa Vista do Sul e seguiram até o Palácio das Águias, onde finalizam o protesto com uma oração.
Uma das organizadoras da carreata foi a autônoma Gabrielle Ataliba, 25 anos. “Queremos que ele (o motorista) pague e tenha a condenação, pois estava embriagado e com drogas dentro do carro. Sabemos que a vida dos dois não teremos de volta. Eles destruiu sonhos e vidas, futuro”. Contou.

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