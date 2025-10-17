Família do ES pede ajuda para tratar filho com doença rara fora do Brasil

Arthur Gremasco, de 10 anos, sofre com Distrofia Muscular de Duchenne Crédito: Arquivo pessoal

Uma família capixaba pede ajuda para levar o filho para tratar uma doença rara em um hospital fora do Brasil. Natural de Vargem Alta , no Sul do Espírito Santo, Arthur Gremasco, de 10 anos, foi diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) no ano passado.

A mãe dele, Eliane Bueno, conta que o menino começou a apresentar sintomas aos quatro anos, como quedas frequentes e andar na ponta dos pés. Após diversos exames e uma cirurgia sem sucesso, o diagnóstico veio no ano passado.

"Ele já está na terceira fase da doença e precisa passar pelo tratamento enquanto ainda consegue andar. Hoje, faz fisioterapia, hidroterapia, toma corticoides protetores do coração, pulmão e músculos, mas esses remédios não paralisam a doença, só fazem retardar a progressão", explica a mãe.

Distrofia Muscular de Duchenne

, a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética rara que, segundo estudos internacionais, afeta principalmente meninos, com 1 caso a cada 3.500 a 9.300 nascimentos. De acordo com o Ministério da Saúde a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética rara que, segundo estudos internacionais, afeta principalmente meninos, com 1 caso a cada 3.500 a 9.300 nascimentos.

A distrofia é causada por mutações no gene DMD, localizado no cromossomo X, responsável pela produção da distrofina — proteína essencial para a estabilidade e integridade das células musculares. Quando essa alteração ocorre, as fibras musculares se tornam mais frágeis, levando à perda progressiva de força e função muscular ao longo do tempo.

Não há cura para a DMD, mas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) os pacientes têm acesso a reabilitação, controle dos sintomas e uso de órteses, próteses e corticosteroides para retardar a progressão da doença.

Também são oferecidos medicamentos para complicações cardíacas e respiratórias, cirurgias corretivas, transplante cardíaco (em casos graves), fisioterapia e acompanhamento domiciliar para quem utiliza ventilação não invasiva.

Tratamento alternativo

Quando Arthur foi diagnosticado, em setembro de 2024, o primeiro tratamento pensado pela família seria o medicamento delandistrogeno moxeparvoveque, de nome comercial Elevidys. No entanto, o remédio só poderia ser administrado até os sete anos de idade, e Arthur já tinha quase dez anos de idade no momento do diagnóstico.

Além disso, o Ministério da Saúde explica ainda que o Elevidys encontra-se temporariamente suspenso no Brasil. Em julho de 2025, foi publicada a Resolução RE nº 2.813/2025 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), suspendendo a importação, comercialização, distribuição e uso do produto. A medida foi adotada de forma cautelar diante da investigação de possíveis riscos de segurança à saúde dos pacientes.

A advogada Ilza Maria Braz explica que a família decidiu buscar tratamentos alternativos no exterior, como a terapia gênica SGT-003. Para conseguir o acesso ao tratamento foi realizado um processo administrativo complexo, no qual foi necessário enviar diversos documentos, exames e declarações que comprovassem a condição de Arthur.

Em seguida, um hospital do exterior enviou uma carta-convite pedindo a aprovação dos vistos dos brasileiros. Até o momento, apenas os documentos de Eliane e Arthur foram aprovados. O visto do pai segue aguardando aprovação.