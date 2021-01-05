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Vestibular 2021

Faculdade pública de Linhares abre inscrições com 150 vagas

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de janeiro. As vagas são para os cursos de Administração (50), Direito (50) e Pedagogia (50)
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

05 jan 2021 às 12:12

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 12:12

A Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli)
Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) Crédito: Divulgação
Os estudantes que desejam ingressar na faculdade ganharam mais uma oportunidade no Norte do Espírito Santo. A Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli) abriu, nesta segunda-feira (4), as inscrições para o vestibular de 2021. São 150 vagas para os cursos de Administração (50), Direito (50) e Pedagogia (50).
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de janeiro exclusivamente no site da instituição (www.faceli.edu.br). No ato da inscrição, os candidatos poderão utilizar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referentes às edições de 2018 ou de 2019. A mudança se deve ao fato de o Enem 2020 – única forma de seleção de candidatos utilizada pela Faceli – ter sido adiado devido à pandemia do novo coronavírus.

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Os aprovados ingressarão na Faceli em fevereiro de 2021. Atualmente, as aulas presenciais estão suspensas na unidade, em função da pandemia da Covid-19.
O edital estabelece ainda que 70% das vagas são reservadas integralmente para candidatos que tenham cursado o ensino médio em escolas da rede pública, ou que tenham cursado integralmente em instituições particulares, com chance de bolsa de 100%. O edital completo está disponível no site da instituição. 

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