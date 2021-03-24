Faça você mesmo: que tal investir em adubo caseiro para sua horta?

Cascas e água do cozimento dos legumes

Segundo o especialista, desde que não tenha a presença de açúcar na borra, mesmo sendo considerada um pouco ácida, é rica em matéria orgânica. O composto é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, excelentes para o bom crescimento da planta, podendo ser usado até mesmo com o filtro de papel.

É rica em cálcio e pode dar mais força para as plantas. A casca do ovo melhora a estrutura do solo e das plantas.

Rica em potássio, um dos três elementos que as plantas mais precisam, além do nitrogênio e do fósforo. O potássio facilita a absorção da água pelas plantas. Para utilizar as cascas de banana como adubo caseiro, corte-as em cubinhos e coloque-as na terra.

Quando misturados com restos de alimentos viram um novo composto que fortalece raízes, flores e frutos, trazendo um aumento de até 50% na produtividade.