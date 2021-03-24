Faça você mesmo: que tal investir em adubo caseiro para sua horta?

"Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma", a frase do químico francês, Antoine Lavoisier, também pode ser utilizada para a sua horta caseira. Sabe aqueles restos de comida que você acaba descartando por acreditar que não possuem mais utilidade? Pois eles podem ser reutilizados como adubo- desde a borra do café até as cascas de ovo e frutas. No quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, da Rádio CBN Vitória, o comentarista Marco Bravo explica que as sobras podem se tornar um poderoso adubo caseiro.
O especialista destaca que a pandemia da Covid-19 tem gerado novos hábitos na população brasileira. Um exemplo é o número de pessoas que tem procurado cultivar plantas de condimentos ou ervas aromáticas em vasos, canteiros ou até no jardim. "Essa é uma atividade que, além de ser relaxante, pode ajudar na implementação de uma alimentação mais saudável, além de conferir um pequeno contato com a natureza", diz.
Entretanto, a considerada "boa horta" é resultado de um bom adubo e de nutrientes necessários para fertilizar ou regenerar as plantas. "As plantas precisam de nutrientes para florescerem, mas, com as lojas de adubo fechadas, nada melhor do que 'colocar a mão na massa' e aproveitar os restos. Aquilo que você joga fora pode virar um excelente adubo caseiro", destaca.
CONFIRA ALIMENTOS QUE SÃO EXCELENTES ADUBOS:
Cascas e água do cozimento dos legumes
Segundo o especialista, desde que não tenha a presença de açúcar na borra, mesmo sendo considerada um pouco ácida, é rica em matéria orgânica. O composto é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, excelentes para o bom crescimento da planta, podendo ser usado até mesmo com o filtro de papel.
É rica em cálcio e pode dar mais força para as plantas. A casca do ovo melhora a estrutura do solo e das plantas.
Rica em potássio, um dos três elementos que as plantas mais precisam, além do nitrogênio e do fósforo. O potássio facilita a absorção da água pelas plantas. Para utilizar as cascas de banana como adubo caseiro, corte-as em cubinhos e coloque-as na terra.
Quando misturados com restos de alimentos viram um novo composto que fortalece raízes, flores e frutos, trazendo um aumento de até 50% na produtividade.
Podem ser usadas, por exemplo, cascas de legumes como batata, chuchu, abóbora e cenoura, que são alimentos ricos em vitamina e ajudarão no desenvolvimento das plantas. Para isso, basta cortá-las em cubos e misturá-las à terra do canteiro, vaso ou xaxim. Além disso, é bom molhar as plantas com a água usada para o cozimento dos legumes.