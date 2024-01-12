Fã de Ana Castela, filha ganha presente da mãe e vai ao show da cantora no ES

Spotify em 2023, estando na 93ª posição no ranking global. A cantora coleciona fãs por todos os cantos do país, inclusive dos pequenos, que se divertem com um chapéu de cowboy – melhor dizendo, cowgirl – na cabeça. Não é novidade para ninguém que a sertaneja Ana Castela agita multidões por onde passa. Não é à toa que a "Boiadeira" foi a artista mais ouvida do Brasil noem 2023, estando na 93ª posição no ranking global. A cantora coleciona fãs por todos os cantos do país, inclusive dos pequenos, que se divertem com um chapéu de– melhor dizendo,– na cabeça.

Uma dessas fãs mirins da cantora é a pequena Luma da Costa Nascimento, moradora de Colatina , no Noroeste do Estado. Com apenas 10 anos, ela está prestes a realizar o grande sonho: ir ao show da Ana Castela. Tudo isso só foi possível com o esforço da mãe, a bancária Luana da Costa Silva, que passou a observar na filha o gosto pelas músicas da cantora.

"Isso começou no ano que ela [a Ana Castela] estourou no país. Desde então, a Luma só ouvia as músicas dela e, com o tempo, eu fui observando isso. Foi aí que um dia questionei qual show ela gostaria de ir se tivesse a oportunidade, e ela me disse, claro, que queria ir em um show da Ana Castela", comentou a mãe.

Para realizar esse sonho, Luana decidiu presentear a filha no Natal com um envelope rosa. Quando a pequena abriu o envelope, dentro dele estava um "um show da Ana Castela", com o ingresso para a apresentação da cantora no ES.

Mãe presenteou a filha com um "Vale Ana Castela" no Natal Crédito: Acervo pessoal

Ao descobrir que teria a oportunidade de ir em um show da "Boiadeira", Luma não escondeu a emoção, como é possível ver no vídeo (acima) que foi gravado pela família.

"Eu já estava com a ideia de presenteá-la no Natal. Quando vi que o show estava liberado para crianças acima de 6 anos, com a presença dos responsáveis, comecei a organizar tudo. Quando ela recebeu o envelope com o ingresso, ela ficou muito emocionada e começou a chorar", disse Luana.

Oportunidade de ver a cantora de pertinho

O show da Ana Castela será neste sábado (13) no balneário de Guriri, em São Mateus. Segundo a mãe da Luma, o responsável pela organização do evento promoveu uma seleção no Instagram para quem quisesse conhecer a cantora pessoalmente.

Os interessados deveriam enviar um vídeo criativo e, por isso, Luana decidiu utilizar a gravação em que a filha recebe o envelope com o "Vale Ana Castela". Além disso, Luma também se vestiu de cowgirl e dançou ao som da música da "Boiadeira".

"Oi, gente. Como vocês viram, eu acabei de ganhar esse presente lindo! E para essa viagem ficar inesquecível, conto com a ajuda de vocês para conhecer a Ana Castela de pertinho", disse a Luma em um vídeo enviado para a seleção.

Luma se vestiu de "Boiadeira" para concorrer a seleção e ver a Ana Castela de perto Crédito: Acervo pessoal